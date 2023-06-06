В Челябинской области впервые проведут общерегиональный выпускной

В 2023 году в Челябинской области впервые состоится общерегиональный выпускной вечер.

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами южноуральского правительства, которое состоялось шестого июня 2023 года.

Впервые будет проведен общерегиональный выпускной вечер. Он состоится в парке Гагарина Челябинска в ночь с 23 на 24 июня, рассказал Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов поручено организовать доставку выпускников до мероприятия и обратно после завершения. Координировать все оргвопросы будет министерство образования и науки региона.

А пока у девятиклассников и одиннадцатиклассников продолжается горячая экзаменационная пора. Экзамены сдают более 50 тысяч выпускников. Основной период ЕГЭ продлится до первого июля и завершится резервным днем по всем учебным предметам.

«Важно обеспечить максимальную безопасность детей и общественный порядок на экзаменах и выпускных, исключить конфликты на любой почве», - акцентировал внимание губернатор.