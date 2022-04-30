В Челябинской области введен особый противопожарный режим

С 30 апреля на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Для жителей установлен ряд ограничений.

Особый противопожарный режим - это дополнительные требования, устанавливаемые в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. В период его действия запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. Кроме того, запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог;

«Сейчас проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ, проводится мониторинг пожарной опасности и обнаружение ландшафтных (природных) пожаров на территориях муниципальных образований Челябинской области, а также организуется работа совместных патрульно-контрольных групп с участием специалистов муниципальных образований, сотрудников органов государственного пожарного надзора, правоохранительных органов, работников лесничеств», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Также ведется работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядке действий при возникновении пожара. принимаются дополнительные меры, препятствующие распространению лесных пожаров и других ландшафтных, увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры. обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного проезда и забора воды пожарными автомобилями.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч, для юридических - от 200 до 400 тысяч. рублей.