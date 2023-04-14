Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей региона быть осторожнее с огнём, соблюдать все противопожарные требования и своевременно сигнализировать обо всех возгораниях.

Обращение к жителям глава региона опубликовал на своей официальной странице в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионе.

В этом году весна выдалась ранняя и первый ландшафтный пожар был зарегистрирован на территории области 23 марта (в прошлом году – пятого апреля). Всего на сегодня зафиксировано уже 112 лесных и 812 ландшафтных пожаров.

Жители Челябинска уже несколько дней страдают от дыма ландшафтных пожаров в соседних районах и пригородах.

«Такая ситуация не только в областной столице, но и в других муниципалитетах области. Это тревожно, тем более, что сезон только начался», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в большинстве случаев причиной пожара становится сам человек. В регионе с 12 апреля установлен особый противопожарный режим. Запрещено разведение любого вида огня, а также посещение лесов и природных территорий. Но находятся те, кто решает развести костер, поджечь сухую траву и прошлогоднюю листву, неосторожно вести сварочные работы, бросить непотушенным окурок. И порой одной искры достаточно, чтобы разгорелся большой пожар. Сухая погода и ветер способствуют быстрому распространению огня.

На сегодня все пожары потушены или локализованы. Но дальнейшее развитие ситуации во много зависит от жителей.

Губернатор обратился к южноуральцам: «Прошу быть внимательными и осторожными. Важно соблюдать требования пожароопасного сезона, быть осторожными с огнём. Прошу оперативно сигнализировать о любых возгораниях».

Глава региона напомнил, что в июле 2021 года села Джабык и Запасное Карталинского района серьезно пострадали от лесного пожара. Пожар начался в Джабык-Карагайском бору, а затем огонь перекинулся на населенные пункты. В результате уничтожено 72 дома в поселках Джабык и Запасное, погиб один мужчина. В августе на места пожарища прилетал президент Владимир Путин и вместе с губернатором осматривал эти населенные пункты.

«Давайте делать выводы из таких трагических случаев. Это зависит от каждого из нас», - обратился к южноуральцам губернатор.