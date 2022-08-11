В Карталинском районе введен особый противопожарный режим

На территории Карталинского муниципального района (Челябинская область) введен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 11 по 21 августа.

Соответствующее распоряжение подписал глава района Анатолий Вдовин. Документ размещен на официальной странице района ВКонтакте.

«В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территории Карталинского лесничества, устанавливается особый противопожарный режим на территории Карталинского муниципального района с 11 августа 2022 года по 21 августа 2022 года», - сообщает администрация муниципалитета.

В этот период гражданам запрещено посещать леса (кроме лиц, осуществляющих их охрану). Под запретом также разведение костров, сжигание сухой травы и бытового мусора, порубочных остатков на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях.

Главам поседений района поручено принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных пожаров, обеспечить мониторинг пожарной опасности, организовать временные противопожарные посты в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров.

В регионе сохраняется жаркая погода. Местами сильный порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

«12-15 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса), 14-15 августа в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале)», - предупреждают в Челябинском Гидрометцентре.