18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
18.05.2023
Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома
18.05.2023
В Юрюзани молодую семью поздравили с рождением тройняшек
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
13.05.2023
Путь для эвакуации был отрезан: в Челябинске огнеборцы спасли шестерых человек
10.05.2023
Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области девятого мая, за неделю - 90
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023