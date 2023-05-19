Пожар вблизи поселка Вязовая локализован

Ландшафтный пожар вблизи поселка Вязовая (Усть-Катавский городской округ, Челябинская область) удалось локализовать к вечеру четверга, 18 мая, сообщает ГУ лесами области. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в лесном массиве.

Сообщение о возгорании сухой растительности в лесном массиве поступило в единую диспетчерскую службу в 13 часов 43 минуты, отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в ГУ лесами, ландшафтный пожар начался от железной дороги, огонь распространился в сторону населённого пункта и на 7,5 гектара лесного фонда.

«В поселке Вязовая горит лесополоса, площадь возгорания определить трудно, верховой пожар, до поселка 300 метров», - отмечают в администрации Усть-Катавского городского округа.

Тушение осложняли гористый рельеф местности и порывистый ветер, уточнили в ГУ МЧС региона.

В ликвидации крупного природного пожара и недопущению перехода огня в сторону поселка Вязовая принимали участие специалисты противопожарной службы региона, Специального управления ФПС из города Трехгорный, лесники. На защиту населенного пункта встали 13 единиц техники от подразделений ГУ МЧС России по Челябинской области. К месту возгорания также направлены два пожарных поезда от станций Бердяуш и Кропачево. В тушении принимали участие и 50 добровольцев.

Было принято решение направить к месту пожара дополнительные автоцистерн и организовать защитные минерализованные полосы (опашку местности).

К вечеру, благодаря слаженной работе, распространение огня удалось остановить. Проводились работы по дотушиванию. Всего в тушении были задействованы 64 человека и 17 единиц техники.

Прокуратура Усть-Катава организовала проверку по факту лесного пожара вблизи поселка Вязовая. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.