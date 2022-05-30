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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.05.2022

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
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30.05.2022

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30.05.2022

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил особый противопожарный режим, действовавший в регионе в течение месяца.

Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить с первого июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», - говорится в постановлении.

Решение об отмене принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории региона и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим на территории области был установлен с 30 апреля 222 года постановлением областного правительства.

Автор: Любовь Юрина
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30.05.2022

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В Магнитогорске стартовал благотворительный проект «Молодежь – лидер перемен»

27.05.2022 11:27

Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

27.05.2022 11:03

В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

27.05.2022 10:52

Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

27.05.2022 10:23

Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

27.05.2022 09:31

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

26.05.2022 21:01

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей