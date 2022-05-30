Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил особый противопожарный режим, действовавший в регионе в течение месяца.

Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отменить с первого июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим», - говорится в постановлении.

Решение об отмене принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории региона и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим на территории области был установлен с 30 апреля 222 года постановлением областного правительства.