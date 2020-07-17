В Челябинской области ввели новую меру поддержки для педагогов

В Челябинской области вводится новая мера поддержки педагогов общеобразовательных учреждений, что позволит стимулировать учителей активнее выявлять одаренных детей и помогать им развиваться.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«В Челябинской области проживают более 700 тысяч детей и подростков. Трудно заранее сказать, кто из них станет выдающимся ученым, деятелем культуры или великим спортсменом. Но талантливые педагоги способны распознать одаренность ребенка и помочь раскрыть природный потенциал, который заложен в каждом», - уверен губернатор Алексей Текслер.

В регионе уделяется большое внимание работе по выявлению и поддержке одаренных детей, изменяются и подходы к стимулированию деятельности педагогов, внедряющих новые технологии.

«Развитие поддержки одаренных детей и их наставников - это важная задача областного правительства. От нас сегодня зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества», - подчеркнул Алексей Текслер.

По инициативе губернатора, педагоги, которые подготовили победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад школьников, будут получать стимулирующие выплаты.

Первые выплаты будут осуществлены уже в 2020 году. Каждый наставник, подготовивший победителя или призера, получит 50 тысяч рублей.

Стимулирующие выплаты будут продолжены в 2021-2022 годах.

Каждое образовательное учреждение в срок до первого сентября сможет предлагать своих особо отличившихся кандидатов на получение региональных стимулирующих выплаты. Затем министерство образования и науки Челябинской области, рассмотрев все предложения, примет решение по конкретным получателям выплат. Деньги на счета выбранных педагогов будут переводиться уже в октябре (именно в этом месяце отмечается День учителя).

Как рассказали агентству в министерстве образования и науки области, в неофициальном олимпиадном рейтинге регионов 2020 года Челябинская область традиционно вошла в десятку лидеров, заняв восьмое место. Среди субъектов УрФО наша область по-прежнему удерживает первую позицию.

«В методике подсчета рейтинга в 2020 году показателем успешности субъекта РФ послужило количество завоеванных дипломов в расчете на одну тысячу школьников 11-х классов. Такой показатель позволяет оценивать эффективность работы с олимпиадниками, поскольку высоких позиций в рейтинге нельзя достичь за счет размера субъекта РФ», - пояснили в министерстве.

В Челябинской области по итогам 2019/2020 учебного года 41 одиннадцатиклассник стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).

«В этом году семь школьников признаны призерами олимпиады по экономике и столько же по физической культуре. Шесть выпускников – по экологии, четыре – по химии, три – по русскому языку. Информатика, литература, математика и французский язык принесли в копилку Челябинской области по два призовых места. Также в нашем регионе по одному выпускнику стали призерами по следующим предметам: английский язык, география, история, немецкий язык, технология и физика», – рассказала Елена Тюрина, начальник Управления общего образования минобрнауки региона. Со списком призеров можно ознакомиться по ссылке.

Ученики школ Челябинской области показывают хорошие результаты и на международных Олимпиадах. Так, ученик физико-математического лицея №31 Челябинска Константин Мясников завоевал золотую медаль на Китайской национальной олимпиаде по математике, которая проходила в городе Ухань в декабре 2019 года. Челябинский школьник показал лучший результат среди представителей из России. «В нашем лицее Константин Мясников - олицетворение труда. Он никогда не останавливается на достигнутом, постоянно развивается и тем самым является примером для всех остальных», - подчеркивают в лицее.

Тренирует юного математического гения Михаил Лепчинский. «Михаил Лепчинский сам был первым золотым медалистом 31-го лицея, победив в 1997 году в Аргентине», - рассказал директор лицея №31 Александр Попов.

Другой ученик Лепчинского - Марат Абдрахманов – ранее завоевал золотую медаль в составе российской сборной на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходила в Румынии.

Марат Абдрахманов и Вячеслав Боголюбский (стал бронзовым призером международной олимпиады по географии) были в числе первых удостоены премии президента за победу в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Наставники победителей и призеров также поощряются премиями. Напомним, премия была учреждена в 2019 году. В списке первых награжденных - 38 человек, среди которых двое челябинцев.