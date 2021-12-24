24.12.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина
24.12.2021
ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья
23.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
23.12.2021
Оперативник задержал в Челябинске подозреваемого в сексуальных преступлениях бомжа
23.12.2021
В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье
В Челябинской области вводят дополнительную поддержку для опекунов
23.12.2021
В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки
26.11.2021
В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий
25.11.2021
Проект бюджета Челябинской области на 2022-2024 годы принят в первом чтении
25.11.2021
ЗСО Челябинской области утвердило свою половину нового состава облизбиркома
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021