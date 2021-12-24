В Челябинской области вводят дополнительную поддержку для опекунов

В Челябинской области с 2022 года вводится дополнительная мера социальной поддержки южноуральцев, на возмездной основе исполняющих обязанности опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан. Опекуны, не являющиеся близкими родственниками опекаемых, смогут получать ежемесячное вознаграждение.

Законопроект принят на заседании Законодательного собрания 23 декабря.

Данная мера поддержки вводится с целью развития в Челябинской области стационарозамещающей технологии – «осуществление деятельности опеки в отношении совершеннолетних недееспособных граждан на основании договора», внедрение которой позволит сократить количество граждан, имеющих психические расстройства, обратившихся в министерство социальных отношений Челябинской области за предоставлением социальных услуг в стационарной форме.

Исполнение обязанностей опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан предусматривает, в том числе, уход за ними, что по характеру услуг, количеству и кратности их предоставления приближается к стационарному обслуживанию.

На сегодня содержание одного обслуживаемого в общем отделении государственного стационарного учреждения социального обслуживания психоневрологического профиля в месяц обходится в 30 тысяч 312,8 рубля.

Размер ежемесячного вознаграждения опекуна на одного недееспособного гражданина в семье составит пять тысяч 938,5 рубля (50 процентов величины прожиточного минимума на душу населения в области, установленной на дату выплаты ежемесячного вознаграждения).

Право на получение ежемесячного вознаграждения имеют жители Челябинской области, исполняющие обязанности опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан (на основании договора об осуществлении опеки на возмездных условиях) и не являющиеся их близкими родственниками (родителями, детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными.

Оплата услуг по доставке составит не более чем один процент от выплаченной суммы.

Закон вступает в силу с первого января 2022 года. На его реализацию потребуется три миллиона 598,8 тысячи рублей.

Ежегодно в Челябинской области среднегодовая численность недееспособных граждан, не имеющих опекунов, составляет 50 человек.