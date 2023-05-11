В Челябинской области вводят новую меру поддержки детей-сирот

В Челябинской области вводится дополнительная мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Южноуральцы из этой категории в возрасте 23 лет и старше смогут получить единовременную выплату на приобретение жилого помещения.

Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по инициативе губернатора, был поддержан депутатами Законодательного собрания на заседании 11 мая.

На сегодняшний день в стране, в том числе и в Челябинской области остается достаточно острым вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно среди лиц, достигших возраста 23 лет.

«В Челябинской области расширяют инструментарий решения данной проблемы, - пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике Игорь Егоров. – Вводится дополнительная мера поддержки – единовременная выплата на приобретение жилого помещения для детей, достигших возраста 23 лет».

Право на выплату будут дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет, но не обеспеченные жилыми помещениями. Это позволит им приобретать жилье с учетом своих пожеланий и возможностей и количества членов их семьи.

Игорь Егоров отметил, на сегодняшний день ежегодно жилыми помещениями в Челябинской области обеспечивается не менее 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря принятому законопроекту, к ним добавятся еще 200 граждан из этой категории в возрасте от 23 лет и старше.

Размер единовременной выплаты будет рассчитываться исходя из общей площади жилого помещения, равной 36 квадратным метрам, умноженной на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на момент подачи соответствующего заявления.

В первом квартале стоимость квадратного метра жилого помещения для Челябинской области утверждена на уровне 73 тысячи 773 рубля. Таким образом, размер выплаты составит 2,6 миллиона рублей.

Приобретаемое жилье должно быть новым, с даты постройки или ввода в эксплуатацию жилого помещения должно пройти не более семи лет. Также недвижимость не может быть куплена у супруги (супруга) или близких родственников.

Выплату можно будет объединить с другими мерами государственной поддержки, например, с федеральным и региональным материнским капиталом, выплатой участникам программы «Молодая семья», выплатой на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и другие.

На сегодняшний день в списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями состоит 296 человек, которые соответствуют предъявляемым критериям, еще у 69 человек такое право наступит в 2023 году. По предварительным расчетам, до конца текущего года реализовать свое право на единовременные выплаты смогут порядка 100 человек.

Законопроект был единогласно принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.