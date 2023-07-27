В Челябинской области вводятся новые правила работы на рынке легкового такси

В Челябинской области исполнительные органы власти будут наделены новыми полномочиями по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Депутаты Законодательного Собрания сегодня, 27 июля, на очередном заседании рассмотрели проект регионального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Челябинской области и признании утратившими силу некоторых законов Челябинской области и отдельного положения закона Челябинской области».

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев, цель нововведений – создание для граждан более благоприятных и безопасных условий пользования легковым такси, повышение прозрачности работы субъектов предпринимательской деятельности в этой сфере.

С первого сентября 2023 года вступит в силу федеральный закон, который вводит новые правила работы на рынке легкового такси, обязательные требования к перевозчикам и службам заказа легкового такси, а также допускает к перевозкам самозанятых. Кроме этого, федеральный закон предусматривает создание трех региональных реестров: перевозчиков, легковых такси со сведениями о транспортных средствах и служб заказа легкового такси.

Важной нормой в законе является урегулирование ответственности между перевозчиком и службой заказа такси в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира.

В Челябинской области разработан и принят региональный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Челябинской области…», который определяет новые полномочия исполнительных органов региона. На уровень субъектов Российской Федерации отдано установление дополнительных требований, предъявляемых к перевозчику и автотранспортным средствам, например таких, как цвет кузова такси.

«Такие требования не оказывают существенного влияния на безопасность перевозки, но влекут нагрузку на перевозчиков. Поэтому в редакции регионального закона требования к цвету легковых такси не установлены, - прокомментировал Павел Шиляев. - Таким образом, власти Челябинской области нашли взвешенное законодательное решение и постарались учесть интересы всех участников рынка».

По мнению депутатов областного парламента, реализация закона позволит создать для граждан более безопасные и комфортные условия пользования легковым такси, а также повысит прозрачность работы субъектов рынка легкового такси.

Кроме этого, на рынке легкового такси будет осуществляться мониторинг ситуации, после чего можно будет оценить необходимость включения в закон дополнительных требований к перевозчикам.