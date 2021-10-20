В Челябинской области выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ

В Челябинской области выросло количество классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). При этом сократилось число классов, изолированных как контактных по коронавирусной инфекции.

«В области 251 класс в 108 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Днем ранее было 232 класса в 103 школах области.

Увеличилось и число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Три сельские школы в Красноармейском, Каслинском и Троицком районах закрыты на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве. Днем ранее - две сельские школы в Красноармейском и Троицком районе.

Число классов в школах, находящихся на изоляции после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, уменьшилось.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 12 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, а также Октябрьского района 48 классов не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Накануне из-за ковида обучались на дому ученики 51 класса в 13 школах городов Снежинск, Южноуральск, Трехгорный, Октябрьского района.

В детских садах выросло число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом – 27 групп в 24 детских садах (было - 26 групп в 22 детсадах).

Не изменилось и

А вот количество детсадов, находящихся на карантине по ОРВИ, осталось неизменным. «По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находится одна группа. Полностью на карантин по ОРВИ закрыты три дошкольных образовательных учреждения в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки. Днем ранее - три группы и два детских сада в Каслинском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 149 случаев ковида у школьников.

Родителям напоминают, что заболевшего ребенка ни в коем случае не нужно отправлять в школу. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также нужно оставлять дома.