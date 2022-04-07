В Челябинской области выросло число прибывших из ЛРН и ДНР

В Челябинскую область самостоятельно прибыло 210 человек, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Наделю назад в регионе находилось 155 жителей из ДНР и ЛНР.

«По данным на шестое апреля, в различные органы обратились 210 человек, в том числе 60 детей. Все граждане, вынужденно покинувшие ДНР и ЛНР, самостоятельно приехали в Челябинскую область», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Большинство прибывших разместились у родственников, друзей и знакомых. В пунктах временного размещения на сегодня находятся 34 человека (неделю назад – семья из трех человек).

«Каждому прибывшему оказывается необходимый объем помощи в рамках индивидуальной программы сопровождения и социально-бытовой адаптации: содействие в оформлении документов, медицинская помощь, устройство детей в образовательные организации, подбор вакансий и другие», - пояснили в минсоце.

В Челябинской области открыта «горячая линия» для тех, кто прибывает из ДНР и ЛНР. Номер круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.

В Челябинской области готовы к приему прибывших из ДНР и ЛНР 23 пункта временного размещения (ПВР), в том числе два ПВР подготовлены для детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, правительство РФ по поручению президента Владимира Путина всем вынужденно покинувшим территории Луганской и Донецкой Народных Республик предоставят единовременную социальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться из резервного фонда.

В бюджете Челябинской области предусмотрено 30 миллионов 420 тысяч рублей на возмещение затрат по обустройству в пунктах временного размещения граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.