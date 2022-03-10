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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.03.2022

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10.03.2022

В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации
ЛНР
ДНР
Пункты временного размещения беженцев
Министерство социальных отношений Челябинской области
Алексей Текслер
Общество
10.03.2022 20:19

В Челябинской области определили 23 пункта для размещения граждан из ЛНР и ДНР

В Челябинской области готовы открыть 23 пункта временного размещения (ПВР) для граждан из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), в том числе два ПВР создается для детей, оставшихся без попечения родителей.

Соответствующее постановление №113-П правительства области подписал губернатор Алексей Текслер девятого марта 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для детей, оставшихся без попечения родителей, готовы открыть два пункта временного размещения:

- детский дом-школа (Саткинский район, Бакал, улица Чапаева, 45);

- центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Верхний Уфалей, улица Маяковского, 20а);

Для остальных граждан:

- МУР «Ашинский заготовительно-торговый комплекс» (Аша, улица Советская, дом 6);

- социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста «Тополек» (Варна);

- МБУ «Отдых» Магнитогорска, загородный комплекс отдыха «Карагайский» (Верхнеуральский район).

- центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» (Златоуст, Чернореченская, 1);

- центр развития туризма (Златоуст, улица Аносова, 22);

- завод «Пластмасс» (Копейск, поселок Советов, дом 8/3);

- молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (Красноармейский район, поселок Черемушки);

- комплексный центр социального обслуживания населения (Кыштымский городской округ, 2-я Южная, 1 и Огнеупорная, 2);

- благотворительный фонд «Металлург» (Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16);

- управляющая компания ММК-курорт, санаторий «Европа» (Магнитогорск, улица Зеленая, 1);

- санаторий-профилакторий «Южный» (Магнитогорск, улица Зеленая, 1);

- санаторий «Синегорье» (Миасс, Нахимова, 25);

- санаторий-профилакторий (Пласт, улица Октябрьская, 54, корпус А);

- социально-оздоровительный центр «Утес» (Сосновский район, деревня Ужевка);

- детский лагерь «Лесная застава» (Сосновский район, деревня Ключевка);

- социально-оздоровительный центр «Восход» (Увельский район, село Хомутинино);

- санаторий «Сосновая горка» (Чебаркуль);

- санаторий «Кисегач», корпус 1 (Чебаркуль);

- отель «Виктория» (Челябинск, Молодогвардейцев, 34);

- АО «Клиника вся медицина» (Челябинск, проезд Шершневский бор, 5).

- культурно-оздоровительный комплекс «Красная гвоздика» (Челябинск, поселок Каштак, улица Санаторная, 19);

- культурно-оздоровительный комплекс «Красная гвоздика» (Челябинск, поселок Каштак, улица Санаторная, 19);

Временное социально-бытовое обустройство граждан из ЛНР и ДНР на территории Челябинской области будет обеспечено за счет регионального бюджета.

Минсоц определен ответственным за организацию размещения прибывающих из ЛНР и ДНР граждан в пунктах временного размещения.

Главам городов и районов, где будут развернуты ПВР, поручено вести учет размещенных в пунктах граждан.

Министерству здравоохранения поручили обеспечить прибывших медицинской помощью, тестирование на коронавирус и возможность проведения вакцинации от COVID-19. Полиции рекомендовано обеспечить порядок в пунктах временного размещения граждан из ЛНР и ДНР.

Напомним, Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. По распоряжению губернатора Алексея Текслера 18 февраля была начата подготовительная работа. Ранее власти заверяли, что размещение беженцев в учреждениях социальной защиты и санаториях не создаст дискомфорта для южноуральцев, которые там проживают и отдыхают.

Алексей Текслер дал поручения в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе. 

В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.

Автор: Любовь Юрина
ЛНР
ДНР
Пункты временного размещения беженцев
Министерство социальных отношений Челябинской области
Алексей Текслер
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10.03.2022

Челябинский театр драмы стал рекордсменом Ярославского «РОЗОВФЕСТ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области установятся неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к увел
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Экология
10.03.2022

В Челябинске, Коркино и Сатке до понедельника установятся НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.03.2022

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Миасские рыбаки попали в снежный плен на Долгобродском водохранилище

09.03.2022 11:12

Банк России ограничил снятие валюты наличными

09.03.2022 11:07

На Таганае третий день ищут пропавшего туриста из Перми

09.03.2022 11:00

Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников

09.03.2022 10:48

Челябинские приматы снова открыты для общения

09.03.2022 10:34

Вопросы и ответы по новому пособию на детей от восьми до 16 лет

09.03.2022 10:18

Девятого марта Россия объявила на Украине «режим тишины» и открыла новые гуманитарные коридоры

09.03.2022 10:03

Президент подписал закон о кредитных каникулах для россиян и МСП

09.03.2022 09:52

В Челябинске пожарные потушили административное здание на Чайковского

09.03.2022 09:20

ЦБ ввел временные правила операций с наличной валютой

08.03.2022 20:19

В России вводятся новые детские пособия

08.03.2022 19:59

В среду в Челябинской области ночью мороз, днем - местами небольшой снег

08.03.2022 19:52

В пяти городах Челябинской области объявлены НМУ

08.03.2022 19:34

Анонсы событий и мероприятий на девятое марта

08.03.2022 11:25

Восемь щенков к 8 Марта: челябинка спасла бездомную собачью семью с больным малышом, и ей очень нужна помощь

08.03.2022 09:32

Воспитанники челябинского хоккея вывезены в Крым из Херсона

07.03.2022 23:52

О ты, последняя любовь!

07.03.2022 22:47

Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём

07.03.2022 22:23

Молодой летчик из Катав-Ивановска Александр Подшивалов погиб в спецоперации на Украине

07.03.2022 21:21

Днем восьмого марта в Челябинской области холодно и без осадков

07.03.2022 15:57

Игорь Конашенков: группировка войск ЛНР взяла под контроль семь населенных пунктов

07.03.2022 15:33

Лаборатории США: Украина может в любой момент стать новым Уханем

07.03.2022 15:10

«Пусть валят!»: компании, которые стали уходить с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

07.03.2022 15:02

ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе

07.03.2022 13:18

Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона