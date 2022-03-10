В Челябинской области определили 23 пункта для размещения граждан из ЛНР и ДНР

В Челябинской области готовы открыть 23 пункта временного размещения (ПВР) для граждан из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), в том числе два ПВР создается для детей, оставшихся без попечения родителей.
Соответствующее постановление №113-П правительства области подписал губернатор Алексей Текслер девятого марта 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Для детей, оставшихся без попечения родителей, готовы открыть два пункта временного размещения:
- детский дом-школа (Саткинский район, Бакал, улица Чапаева, 45);
- центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Верхний Уфалей, улица Маяковского, 20а);
Для остальных граждан:
- МУР «Ашинский заготовительно-торговый комплекс» (Аша, улица Советская, дом 6);
- социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста «Тополек» (Варна);
- МБУ «Отдых» Магнитогорска, загородный комплекс отдыха «Карагайский» (Верхнеуральский район).
- центр отдыха и оздоровления детей «Лесная сказка» (Златоуст, Чернореченская, 1);
- центр развития туризма (Златоуст, улица Аносова, 22);
- завод «Пластмасс» (Копейск, поселок Советов, дом 8/3);
- молодежный оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки» (Красноармейский район, поселок Черемушки);
- комплексный центр социального обслуживания населения (Кыштымский городской округ, 2-я Южная, 1 и Огнеупорная, 2);
- благотворительный фонд «Металлург» (Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16);
- управляющая компания ММК-курорт, санаторий «Европа» (Магнитогорск, улица Зеленая, 1);
- санаторий-профилакторий «Южный» (Магнитогорск, улица Зеленая, 1);
- санаторий «Синегорье» (Миасс, Нахимова, 25);
- санаторий-профилакторий (Пласт, улица Октябрьская, 54, корпус А);
- социально-оздоровительный центр «Утес» (Сосновский район, деревня Ужевка);
- детский лагерь «Лесная застава» (Сосновский район, деревня Ключевка);
- социально-оздоровительный центр «Восход» (Увельский район, село Хомутинино);
- санаторий «Сосновая горка» (Чебаркуль);
- санаторий «Кисегач», корпус 1 (Чебаркуль);
- отель «Виктория» (Челябинск, Молодогвардейцев, 34);
- АО «Клиника вся медицина» (Челябинск, проезд Шершневский бор, 5).
- культурно-оздоровительный комплекс «Красная гвоздика» (Челябинск, поселок Каштак, улица Санаторная, 19);
- культурно-оздоровительный комплекс «Красная гвоздика» (Челябинск, поселок Каштак, улица Санаторная, 19);
Временное социально-бытовое обустройство граждан из ЛНР и ДНР на территории Челябинской области будет обеспечено за счет регионального бюджета.
Минсоц определен ответственным за организацию размещения прибывающих из ЛНР и ДНР граждан в пунктах временного размещения.
Главам городов и районов, где будут развернуты ПВР, поручено вести учет размещенных в пунктах граждан.
Министерству здравоохранения поручили обеспечить прибывших медицинской помощью, тестирование на коронавирус и возможность проведения вакцинации от COVID-19. Полиции рекомендовано обеспечить порядок в пунктах временного размещения граждан из ЛНР и ДНР.
Напомним, Челябинская область первой среди субъектов России заявила о своей готовности принять и разместить на своей территории беженцев из ДНР и ЛНР. По распоряжению губернатора Алексея Текслера 18 февраля была начата подготовительная работа. Ранее власти заверяли, что размещение беженцев в учреждениях социальной защиты и санаториях не создаст дискомфорта для южноуральцев, которые там проживают и отдыхают.
Алексей Текслер дал поручения в связи с осложнившейся ситуацией в Донбассе.
В регионе открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев. Беженцы могут позвонить в любое время суток по номеру круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.