В Челябинской области за год выявлено более 3,5 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

В 2021 году прокуратура Челябинской области выявила 3608 нарушений антикоррупционного законодательства. По материалам проверок возбуждено 34 уголовных дела, к административной ответственности привлечено свыше ста человек.

Подавляющее большинство нарушений выявлены в исполнительных органах местного самоуправления - 1341 нарушение, 1090 связаны с деятельностью государственных и муниципальных учреждений, 168 - выявлены в деятельности представительных органов местного самоуправления и еще 594 нарушения допущены различными субъектами предпринимательской деятельности.

«Значительным, как и в прошлые годы, остается число нарушений, обусловленных несоблюдением установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также принятием правовых актов по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, не отвечающих требованиям действующего законодательства, в том числе в ходе правоприменительной практики в различных сферах правоотношений выявлено 1295 таких нарушений», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По требованиям прокуроров в муниципальных образованиях Челябинской области за совершение антикоррупционных правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 1120 виновных лиц, в связи с утратой доверия прекращены полномочия 11 человек, еще в двух случаях трудовые договоры, заключенные с нарушением порядка их заключения, расторгнуты по инициативе органов прокуратуры.