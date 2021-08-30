В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 156 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это максимум с начала пандемии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 22 пациентов с коронавирусной инфекцией (днем ранее – 19).

С начала пандемии умерло три тысячи 983 жителя с подтвержденным ковидом. Из них две тысячи 724 человека -непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

За прошедшие сутки зарегистрировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 377 инфицированных). С начала пандемии лабораторно подтверждено 86 тысяч 78 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 280 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 279). С начала пандемии 74 тысячи 406 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 647 пациентов с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 573 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.