В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов

В Челябинской области за первую рабочую неделю 2023 года подорожала половина социально значимых продуктов, стоимость которых мониторит Минсельхоз. Повышение цены отмечено на яйцо, муку, сливочное масло, сахар, хлеб, говядину и свинину.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

«За прошедшую неделю по информации регионального Министерства сельского хозяйства из 14 наблюдаемых товаров семь позиций показали снижение цен, а семь - незначительный рост», - отметили в КСП.

Повышение цен отмечено на яйцо куриное – на 1,32% (плюс 0,93 рубля за десяток), масло сливочное – на 0,87% (плюс 1,22 рубля за пачку 200 грамм), муку пшеничную – на 0,51% (плюс 0,25 рубля за килограмм), а также на сахар, говядину, хлеб и свинину (кроме бескостного мяса).

За предыдущую неделю снизилась цена на куры охлажденные и замороженные – на 1,46% (минус 2,17 рубля за килограмм), на крупу гречневую-ядрицу – на 1,25% (минус 1,40 рубля за килограмм), капусту белокочанную свежую – на 1,25% (минус 0,27 рубля за килограмм). Подешевели также картофель, масло подсолнечное, соль, молоко.

Данные для анализа КСП предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.