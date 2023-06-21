В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности

В Челябинской области за два последних десятилетия существенно снизились показатели материнской и младенческой смертности.

Если в 2002 году на Южном Урале умерло 518 малышей в возрасте до одного года, в том числе 390 – в городах и 128 – в деревнях и селах, то в 2022-м – 132 младенца: 108 – в городах и 24 – в сельской местности.

Ощутимое снижение смертности детей, не доживших до одного года, в Челябинской области отмечается с 2019 года, когда впервые за 20 лет число умерших младенцев не превысило двухсот: 171. В 2020-м на первом году жизни в регионе умерло 133 ребенка, в 2021 году – 144 малыша.

Самыми печальными годами для Челябинской области за два последних десятилетия с точки зрения младенческой смертности стали, помимо 2022-го, 2003-й (умерло 473 малыша), 2004-й (475), 2012-й (428) и 2013-й (413). В другие годы смертность грудничков не превышали отметки в 400 малышей.

Смертность детей до года за двадцать последних лет всегда была выше в городах Южного Урала, чем в сельских территориях.

Что касается материнской смертности, то здесь ситуация также улучшилась, о чем свидетельствует официальная статистика. Отметим, материнская смертность является важным статистическим показателем, характеризующим частоту случаев смерти беременных женщин, а также рожениц. Согласно наиболее распространенной классификации, в категорию материнских смертей попадают летальные исходы, наступившие в период самой беременности, а также в течение 42 дней после ее окончания.

В 2022 году умерло 11 женщин, в 2022-м – три. Пик материнской смертности в Челябинской области пришелся на 2009 год, когда умерло 16 женщин. В 2005-м году из жизни ушло десять жительниц Южного Урала, в 2012-м – 11. В другие годы показатели материнской смертности не превышали десяти человек. Минимальной материнская смертность была в 2018-м, 2019-м и 2020-м годах, в каждом из которых регистрировалось по два летальных случая. Практически все годы, начиная с 2002-го, летальные исходы чаще всего случались в городах, нежели в сельской местности.