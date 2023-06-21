21.06.2023
В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности
21.06.2023
«Уральская кузница» провела детский праздник
21.06.2023
В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями
21.06.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
21.06.2023
В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия
21.06.2023
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
В Челябинской области за последние 20 лет ощутимо снизились показатели материнской и младенческой смертности
14.11.2019
В Челябинской области создан экспертный совет по снижению смертности
11.03.2019
В Челябинской области рождаемость падает, смертность растет
18.07.2017
С начала июля в Челябинской области 16 человек умерли от передозировки наркотиками
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023