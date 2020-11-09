В Челябинской области за прошлую неделю сократилось число вирусных пневмоний

В Челябинской области сократилось число заболевших вирусной пневмонией на прошлой неделе по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой. Время ожидания обследования на компьютерном томографе также снизилось.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге девятого ноября.

«Прошлая неделя нам дала снижение по сравнению с предыдущей. Думаю, это хороший наметившийся тренд, будем надеяться, что он будет сохранен», - отметила Ирина Гехт, при этом уточнив, что выводы пока делать рано.

На сегодняшний день подтверждено 21 тысяча 883 случая коронавируса. Заболеваемость составляет 631,3 случая на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,07. Средний темп прироста - 0,9 (на прошлой неделе – 0,85).

Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 15%. На сегодня развернуто шесть тысяч 827 коек. «Продолжаем дополнительно разворачивать койки в ГКБ № 1 Челябинска», - отметила Ирина Гехт. Открытие происходит поэтажно по мере подключения коек к кислороду.

За прошедшие сутки проведено одна тысяча 217 исследований на компьютерном томографе, что меньше, чем в рабочие дни. «По приезду скорой практически на суточный режим вышли, то есть в течение суток гражданин доставляется на КТ. Я надеюсь, скоро будем в течение более короткого времени доставлять», - отметила вице-губернатор.

Количество вызовов на неотложную помощь за последний день по области - 1666, по Челябинску – одна тысяча 225.

Бесплатными лекарствами обеспечены шесть тысяч 66 пациентов, которые лечатся амбулаторно.