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В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 233 человека. Кроме того, от коронавирусной инфекции умерло восемь пациентов, сообщили в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день подтверждено 50 тысяч 209 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся за прошедшие сутки есть один школьник.

За сутки умерло восемь человек – пятеро от ковида, трое – от других заболеваний, где COVID-19 был сопутствующим.

Кроме того, за время пандемии выздоровели и уже выписаны из больниц 42 тысячи 494 пациента.

По данным регионального минздрава, за вчерашние сутки от ковида скончались 13 человек.