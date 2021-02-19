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Челябинск
Общество
19.02.2021 12:17
В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 233 человека. Кроме того, от коронавирусной инфекции умерло восемь пациентов, сообщили в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день подтверждено 50 тысяч 209 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся за прошедшие сутки есть один школьник.

За сутки умерло восемь человек – пятеро от ковида, трое – от других заболеваний, где COVID-19 был сопутствующим.

Кроме того, за время пандемии выздоровели и уже выписаны из больниц 42 тысячи 494 пациента.

По данным регионального минздрава, за вчерашние сутки от ковида скончались 13 человек. 

коронавирус
Челябинск
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Дороги
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На житейских перекрестках
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19.02.2021
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E-mail:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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19.02.2021 12:51
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19.02.2021 12:18
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19.02.2021 12:17
В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов
19.02.2021 12:15
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Школьникам Златоуста вручены премии Героя России Сергея Зяблова и передано знамя Бессмертного полка
15.02.2021 21:30
Superjet сообщением Москва - Челябинск вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
15.02.2021 17:23
В Челябинске к главному корпусу ЮУрГУ прибежал заяц
15.02.2021 17:01
На юбилейном фестивале Дениса Мацуева в Челябинске выступят ярчайшие звезды музыкального небосклона
15.02.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля
15.02.2021 16:49
Челябинск заявился на международную премию «Живые города»
15.02.2021 16:42
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров провел мастер-класс в Сатке
15.02.2021 16:40
На вопрос, почему в Магнитогорске лучше, чем в Геленджике, ответила «Лыжня России»
15.02.2021 16:37
В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции
15.02.2021 16:33
Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега
15.02.2021 16:29
В Челябинске весной начнут строительство аквапарка стоимостью два млрд
15.02.2021 16:21
Челябинские полицейские почтили память воинов, погибших в Афганистане
15.02.2021 16:00
В Магнитогорске прошел День всех влюбленных в родной город
15.02.2021 15:53
Бывшая хозяйка просит вернуть ей пса Грея, которого сама же просила усыпить
15.02.2021 15:09
Акции ММК вошли в «десятку» лучших ценных бумаг России
15.02.2021 15:01
Во вторник в Челябинской области облачно и местами – снежно
15.02.2021 15:00
У театралов Златоуста к драматургии Мольера особое отношение
15.02.2021 14:40
Новый мусорный полигон ТКО и сортировочный комплекс в Магнитогорске запустят к концу года
15.02.2021 14:27
В Челябинске отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
15.02.2021 14:10
Андрей Шмидт: Ситуация с дополнительным траншем на инициативные проекты не совсем понятна
15.02.2021 13:30
Полиция Челябинска пока не нашла вандалов, который разрушили ледовый городок
15.02.2021 13:24
Аферист хотел выложить в Интернет интимные фото пенсионерки из Челябинска
15.02.2021 13:09
В Челябинске презентуют проект по строительству аквапарка
15.02.2021 12:26
В Миассе задержан наркосбытчик из Якутии
15.02.2021 12:20
«Архистраж» просит Наталью Котову не допустить деградации исторического центра Челябинска
15.02.2021 12:19
В Аргаяшском районе стажер-полицейский помог пожилой паре, машина которой улетела в кювет
15.02.2021 12:01
Школу на 1100 мест в новом микрорайоне Челябинска достроят на год раньше
15.02.2021 12:00
В ГУФСИН Челябинской области возобновлены долгосрочные свидания
15.02.2021 11:38
Кадровые перестановки в администрации Златоуста
15.02.2021 11:37
В Челябинске с заключением контрактов на ремонт объектов по программе БКАД не все гладко
15.02.2021 11:34
Челябинский ветврач продолжает бороться за жизнь расстрелянной собаки
15.02.2021 11:29
За сутки умерло 12 южноуральцев с коронавирусом, 259 человек заболели
15.02.2021 11:21
Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления британского штамма COVID-19
15.02.2021 11:19
В Челябинске объявлен конкурс на строительство участка набережной Миасса за филармонией
15.02.2021 11:09
В Челябинске будут судить еще одного начальника, который «нагрелся» на реконструкции аэропорта
15.02.2021 10:45
У каждого четвертого южноуральца был служебный роман
15.02.2021 10:40
Южноуральские почтальоны вооружились ледоходами
15.02.2021 10:36
Челябинские вузы обсудили технологию смешанного обучения
15.02.2021 10:27
Экс-полицейский из Златоуста стал жертвой адвоката-мошенника
15.02.2021 10:26
В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушение режима повышенной готовности
15.02.2021 10:25
В Челябинске снижается безработица
15.02.2021 09:23
Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же
15.02.2021 09:00
Алексей Текслер вместе с супругой насладились премьерой балета «Дон Кихот»
14.02.2021 16:26
В Сретение Господне в Челябинской области ожидаются метели и гололедица
14.02.2021 15:51
В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение
14.02.2021 15:45
В Аргаяше пьяный водитель снес «КамАЗ»
14.02.2021 13:16
За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек
14.02.2021 12:58
В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России
14.02.2021 12:43
Шах и мат. Южноуральский ОМОН «завалил» СОБР
13.02.2021 23:17
В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды
13.02.2021 23:05
В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели
13.02.2021 22:46
Полицейские Златоуста спасли мужчину, потерявшего сознание в сильный мороз
13.02.2021 22:40
В Челябинской области снайперов проверили на прочность
13.02.2021 22:32
В Магнитогорске родители выгнали маленькую дочь из дома за плохие оценки
13.02.2021 22:18
Все сотрудники колонии строгого режима, закрытой в Озерске, будут трудоустроены
13.02.2021 22:14
В Челябинске расследуют смерть новорожденного в областном перинатальном центре
13.02.2021 18:34
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
12.02.2021 17:36
На ЮУЖД опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников
12.02.2021 16:55
Под Челябинском устранили аварию, оставившую без воды и света Рощино
12.02.2021 16:45
В Челябинске может появиться снегоплавильная установка
12.02.2021 16:34
УФАС заинтересовалась законностью покупки детского садика в Копейске
12.02.2021 16:17
Челябинская мэрия посоветовала перевозчикам не поднимать цены в маршрутках
12.02.2021 16:15
«Зеркальная» дата февраля стала днем рождения 215 южноуральских семей
12.02.2021 16:14
Житель Троицка просил подростков вместе с ним обворовывать квартиры
12.02.2021 16:07
В Златоусте перезахоронили прах красноармейца
12.02.2021 16:05
Челябинцы жалуются на удручающее состояние подземного перехода возле «Детского мира»
12.02.2021 15:37
Для Челябинска купят новый трамвай с USB-зарядкой и индивидуальным открытием дверей
12.02.2021 15:31
Сотрудники ГИБДД Челябинска возьмутся за перевозчиков
12.02.2021 15:25
В Челябинске легковушка врезалась в пассажирский автобус
12.02.2021 15:23
По факту загрязнения озера Улагач возбуждено дело
12.02.2021 15:22
В южноуральском поселке с московским временем появился интернет от компании «Интерсвязь»
12.02.2021 14:58
Прокуратура Миасса заставила медиков обеспечить женщину лекарствами
12.02.2021 14:56
Житель Челябинска, чтобы помыть голову, решился на грабеж
12.02.2021 14:35
В Красноармейском районе будут судить уроженца Кыргызстана за вооруженное нападение на китайца
12.02.2021 14:32
Виталий Безруков: Застройка в Каштакском бору запрещена, виновных накажут
12.02.2021 14:05
Анонсы событий и мероприятий на 13, 14 и 15 февраля