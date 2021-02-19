В Челябинской области за сутки от COVID -19 умерло восемь пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 233 человека. Кроме того, от коронавирусной инфекции умерло восемь пациентов, сообщили в региональном минздраве.
Всего на сегодняшний день подтверждено 50 тысяч 209 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся за прошедшие сутки есть один школьник.
За сутки умерло восемь человек – пятеро от ковида, трое – от других заболеваний, где COVID-19 был сопутствующим.
Кроме того, за время пандемии выздоровели и уже выписаны из больниц 42 тысячи 494 пациента.
По данным регионального минздрава, за вчерашние сутки от ковида скончались 13 человек.