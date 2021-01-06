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В Челябинской области за сутки выявлено 298 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 298 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 300).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с начала пандемии в области выявлено в общей сложности 37 тысяч 924 инфицированных ковидом.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 102 пациента с коронавирусом, что ниже аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне – 117). За весь период пандемии с ковидом справились 23 тысячи 189 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Непосредственно от ковидной пневмонии умерли пятеро мужчин в возрасте 40, 57, 64, 66 и 70 лет.

Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – двое 72-летних мужчин, 76-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 346 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 565 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 781 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на шестое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 13 тысяч 348 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 161).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.