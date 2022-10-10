В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны

В Челябинской области в связи с последними событиями в стране и регионе специалисты компании «МегаФон» зафиксировали существенный рост продаж кнопочных телефонов в своих салонах.

Так, с конца сентября на Южном Урале их стали покупать в два раза чаще по сравнению с началом месяца. Сохраняется высокий интерес покупателей к кнопочным аппаратам и в октябре.

Как отмечают в пресс-службе «МегаФона», Челябинская область входит в тройку регионов Уральского федерального округа, оказавшихся в лидерах по общему количеству продаж кнопочных телефонов, уступая Свердловской области и ХМАО-Югре.

Также компания отмечает повышенный интерес к пауэр-банкам и аккумуляторам для мобильных устройств – в последнюю неделю сентября челябинцы стали приобретать их в двое чаще, чем в начале осени.

При этом спрос на смартфоны, наушники, часы, браслеты и дата-кабели за аналогичный период практически не изменился.