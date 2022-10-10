10.10.2022
Более 11,5 тысячи школьников приняли участие в акции по безопасности детей на ЮУЖД
10.10.2022
В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны
10.10.2022
Специалисты: Никакого пристроя у челябинского драмтеатра не будет
10.10.2022
ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
10.10.2022
Пир во время чумы?
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны
06.09.2022
Абоненты МегаФона в Челябинской области теперь могут звонить через VoWiFi по всей стране
01.09.2022
Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы
11.08.2022
Модернизация МегаФона: на берегах Байкала южноуральцев ждет более быстрый интернет
07.07.2022
Оператор №1 в России по покрытию и скорости мобильного интернета – это МегаФон
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022