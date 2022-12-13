13.12.2022
Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии
13.12.2022
Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
13.12.2022
Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей
13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
13.12.2022
В Карталах украли оборудование для розлива пива
В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ
13.12.2022
Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа
12.12.2022
В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы
09.12.2022
Роспотребнадзор: Важно предотвратить встречу двух вирусов в организме человека
08.12.2022
В 12 школах Копейска отдельные классы переведены на дистант
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022