В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ

В Челябинской области 242 класса закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 12 декабря 2022 года образовательный процесс приостановлен в 242 классах 63 общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Полностью приостановили образовательный процесс пяти общеобразовательных организаций».

В ведомстве уточнили, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия по заболеванию гриппом, ОРВИ и коронавирусом 20% детей и более.

Как ранее рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Софейкова, в области регистрируется подъем заболеваемости ОРВИ среди школьников. «Он не такой интенсивный, как в прошлом году, но мы его уже регистрируем. Поэтому руководители образовательный организаций получили рекомендации – 20% отсутствующих детей – это основание отпустить класс на дистанционное обучение или приостановить учебный процесс на семь дней. Эта хорошая профилактическая мера позволит, распуская классы, не допустить вспышку по школе», - поясняла Татьяна Софейкова.

На сегодня уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей школьного возраста выше эпидемического порога в 1,8 раза. На прошлой неделе число заболевших среди школьников выросло на 14%.