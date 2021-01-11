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В Челябинской области закрыли три ковидные базы

Три медицинских учреждения Челябинской области, перепрофилированные под госпитальные базы для лечения и базы по долечиванию пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

«С сегодняшнего дня в регионе из ковидных госпитальных баз в плановый формат работы по оказанию медицинской помощи переводятся 240 коек», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в правительстве области.

С 11 января вернутся к оказанию плановой медпомощи районная больница в селе Еткуль и районная больница в Карталах, а также райбольница в селе Долгодеревенское в Сосновском районе. На базе первых двух были развернуты ковидные базы, в третьей – база по долечиванию.

Ранее ввод новой инфекционной больницы в Малой Сосновке под Челябинском позволил вернуть к плановому приёму городскую больницу № 2 города Челябинска и часть коек урологического профиля ОКБ №3, которые также занимались лечением пациентов с коронавирусом.

На сегодня госпитальные базы по лечению коронавирусной инфекции действуют в Челябинске (10 баз), Магнитогорске (четыре базы), Златоусте (две базы) и по одной в Аше, Верхнеуральске, Каслях, Копейске, Кыштыме, Коркино, Миассе, Сатке, Троицке, Чебаркуле, Южноуральске.

На долечивание пациентов с ковидом отправляют на 24 базы, расположенных в Аше, Верхнеуральске, Златоусте, Катав-Ивановске, Копейске, в поселке Роза (Коркинский район), Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, селе Миасское, селе Октябрьское, поселке Увельский, Чебаркуле, Челябинске.