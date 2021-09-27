В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 907 классов, по ковиду - 16

В Челябинской области за сутки еще 82 класса отправили на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), прирост по сравнению с предыдущим днем - 9,9%.

«На карантин по ОРВИ закрыты 907 классов в 224 школах области», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В пятницу, 24 сентября, прервали обучение 825 классов в 218 школах.

Уменьшилось число учебных заведений, полностью закрытых из-за большого числа заболевших учащихся. «Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 17 школ, преимущественно сельские в 12 территориях региона», - уточнили в ведомстве. Накануне временно приостановили очное обучение 24 школы в 15 территориях.

Кроме того, в школах часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 7 школах региона 16 классов не обучаются в стенах школы. Это классы в школах Южноуральска и Снежинска», - рассказали в минобрнауки. В четверг не учились из-за ковида ученики 17 классов в семи школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 15 групп (в пятницу - 19 групп).

По причине острой респираторной вирусной инфекции ушел на карантин один сельский детский сад в Аргаяшском районе.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 76 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.