29.03.2023
В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
29.03.2023
Боевое подразделение России, участвующее в СВО, обратилось за помощью к согражданам
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
В Челябинской области затапливает Рассвет, жители просят помощи у губернатора
28.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области уходит в отставку
27.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023