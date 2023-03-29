В Челябинской области затапливает Рассвет, жители просят помощи у губернатора

Поселок Рассвет в Нагайбакском районе (Челябинская область) в связи с обильным таянием снега оказался затоплен и отрезан от внешнего мира. Жители просят помощи у губернатора.

«На данный момент посёлок затапливают воды тающего снега в полях. Людям невозможно выбраться из поселка», - написала Алина от имени жителей в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жители уже не один год пытаются достучаться до властей, чтобы они обратили внимание на прилегающие к поселению дороги. Михаил отметил, что в поселке дорога наполовину провалилась. По его мнению, пора водопропускную трубу менять.

«Казалось бы, всего 11,6 километра разделяют посёлок от цивилизации (расстояние от Рассвета до районного центра – села Фершампенуаз). Но дороги к поселку разбиты и въезд и выезд проблематичен», - пишет жительница. Зимой их задувает дороги (люди не могут выезжать на работу и обратно), весной и осенью - распутица. Таксисты в их поселок ездить отказываются

«Необходимо принимать меры при помощи сельхоз техники: пробивать сточные трубы и каналы для осушения жилой площади поселка», - обращается Алина к губернатору.

В администрации Нагайбакского муниципального района пояснили, что накануне представители мэрии выезжали на место происшествия. «Силами Фершампенуазского ЖКХ была проведена прочистка водоотводящей трубы, расположенной перед въездом в поселок. Вода стала уходить, подтопления домохозяйств не допущено», - заверяют в администрации.