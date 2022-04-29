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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области зажглись новые звёзды: юные таланты получили награды Премии «Андрюша»

В Челябинске отгремел  Гала-концерт XIII детской Премии в сфере искусства «Андрюша-2022». Самые талантливые дети Южного Урала вчера, 28 апреля, вышли на сцену Челябинского театра оперы и балета и подарили зрителю искренние эмоции и веру в торжество жизни. Подарили с той детской непосредственностью, чистотой и лучезарностью, которую нельзя подделать или сымитировать.

За 13 лет своего существования Премия «Андрюша» стала брендом Челябинской области, но при этом не утратила своего главного предназначения – служить мостиком для одарённых детей из провинции в большой мир искусства и  широких возможностей. Такую миссию сформулировали для себя Юлия и Константин Жаботинские, когда в 2009 году потеряли своего сына Андрюшу. И до сих пор память о светлом мальчике продолжает жить и вдохновлять многих ребят  -  творить, радоваться жизни и идти к своей мечте.

 «Жил-был солнечный мальчик. Он пел, танцевал, рисовал – одним словом, собирал «золотые нити» творчества, - так историю «Андрюши» поведали зрителю в отрисованном детской рукой мультфильме. - А потом мальчик решил улететь на другую планету. И хотя  теперь солнечный мальчик живёт далеко, он всегда рядом с теми, кто смел и талантлив, ярок и трудолюбив».

Со словами благодарности  к организаторам Премии выступила супруга губернатора Челябинской области, учредитель «Фонда социальных, культурных Ирина Текслер: «Не могу не выразить своё уважение, любовь к Юлии Жаботинской, которая уже 13 лет собирает ребят  в огромную, тёплую, добрую семью. И сегодня всем нам посчастливилось стать маленькой частью этой семьи под именем «Андрюша».

Благодарственное письмо  за активное участие в общественной жизни Челябинской области, значительный вклад в развитие культуры и благотворительности вручил Юлии Жаботинской председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Ведущим праздника стал актёр театра и кино Александр Олешко. Компанию заслуженному артисту России составил 9-тилетний музыкант, воспитанник фонда «Андрюша» Мирон Довгань.

Кстати, проводит «детский Оскар» Челябинской области Александр Олешко ежегодно, начиная с 2010 года. По словам артиста, для него это большая честь и доверие.

 «Меня очень тронула личная история этих людей и талантливого мальчика Андрюши, у которого было будущее, планы, и его жизнь так трагично и безвременно оборвалась. Люди ведь по-разному реагируют на утрату близких – кто-то закрывается, кто-то озлобляется на ту жизнь, которая вокруг продолжается. А вот эта семья сделала всё, чтобы об этом ребенке помнили все те, кто его видел, общался с ним. И он навсегда остался ребёнком, понимаете?», - поделился артист.

Александр Олешко отметил, что решение поддержать организаторов премии было вызвано, в том числе, и желанием помочь обычным детям пробиться на большую сцену.

«.. И потом, был тогда такой период -  я вёл проект «Минута славы» - и я видел, как отовсюду, из самых разных уголков не только страны, но мира люди проделывали этот путь – в Москву, для того, чтобы на минуточку выйти на большую сцену и себя показать. А здесь есть не минуточка, здесь есть ежегодные три часа с антрактом в самом красивом театре, при скоплении зрителей, камер. Это запоминается на всю жизнь! Я себя просто в детстве, поминутно помню, как это было, какие ощущения. Поэтому это очень здорово, что у вас есть такой праздник. Челябинск может этим гордиться», - заключил актёр.

         Что касается профессионального уровня конкурса, то, по мнению Александра Олешко, он сравним с федеральным, и с каждым годом лауреаты Премии всё больше удивляют своим мастерством: «Это уровень большого федерального канала. Я всегда говорю, что церемонию вручения и гала-концерт нужно показывать в лучшее эфирное время, чтобы видели, какое красивое лицо у нашей страны, какое красивое будущее – талантливое, нежное, чувственное, ответственное. Я это говорю не дежурно, поверьте. Спасибо, конечно, семье Жаботинских за то, что они создали. Это храм искусства и жизни, построенный над собственным горем. И вместе с тем это праздник и движение вперёд».

Всё то, что потом происходило на сцене театра оперы и балеты, явилось подтверждением слов известного актёра.

Прологом концерта стал красочный номер в формате мюзикла на песню «Всё зависит от нас самих». Более трёхсот танцоров и вокалистов «прокачали» зал и заставили зрителя поверить в то, что для этих ребят, действительно, нет ничего в мире, что было бы им не подвластно.

Победители Премии, ставшие участниками шоу «Голос.Дети», исполнили песню Believer. Зажигали ребята под сопровождение оркестра барабанщиков «Джамбо-Кидс», вместе со Светланой Коротеевой, профессором кафедры «Культуры и искусства» МосГУ.

 Среди других ярких номеров – культовая песня Джона Леннона Imagion, выступление Детской хореографической студии «Урал», своя версия «Призрака оперы» в исполнении выпускников фонда, а ныне солиста Ансамбля песни и пляски Военно-космических сил России Сергея Зимина и солистки театра «Геликон-опера» Татьяны Бикмухаметовой.

Всего в конкурсе приняли участие рекордное количество детей – 2741 из 45 населенных пунктов Челябинской области. Победителями стали 117 коллективов и солистов: 8 из них получили звание лауреатов и 109 вошли в «Золотой фонд» конкурса. 

В номинации «Классический танец» победила Ева Цыбульская (Челябинск), победителем конкурса в актёрском направлении стал Макар Жалнин (Челябинск), а в номинации «Изобразительное искусство» лауреатом признана  Карина Абакарова (Аша).

Среди коллективов победителями Премии стали: ансамбль народного танца «Ералаш» (Челябинск), «Дети Магнитки» (Магнитогорск), коллектив современного танца Челябинской области «Акцент»,
группа «Премьера» (Челябинск), хоровая студия «Радуга» (Челябинск) и эстрадный хор «Тутти» (Челябинск).

Новые подопечные фонда получили не только звания лауреатов престижной Премии «Андрюша», но и призовые поездки. Уже в этом году ребята отправятся на обучение в Школу вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербург, в Летнюю творческую мастерскую «Школы Виктора Маевского» в Суздаль, во Всероссийский центр «Орлёнок»,  а также на интенсив во всероссийский хореографический летний лагерь «Данс-креатив» в Туапсе и другие фестивали.

Не останутся без поддержки и педагоги детей-лауреатов – они получат денежные сертификаты на повышение квалификации.

Те участники, которым не хватило чуть-чуть до заветной победы, вошли в «Золотой фонд» Премии. По словам педагогов, это уже результат, который подстёгивает и заставляет совершенствоваться.

«Мы третий год подряд входим в «Золотой фонд» премии. В этом году планировали, конечно, взять лауреатство, но увы… Но и этому результату мы очень рады! Попасть сюда  - очень важно для дальнейшего развития детей, - рассказала руководитель школы танцев «Качели» Елена Клемёнова. - Фонд «Андрюша» даёт поддержку, особенно детям из многодетных и неполных семей, даёт ребятам и нам, педагогам, возможность бесплатно посещать различные семинары с очень хорошими педагогами, специалистами в своём деле».

Премия же будет развиваться и дальше. В планах организаторов  – расширить географию конкурса, охватив другие регионы страны.

«Планы грандиозные – развиваться всё дальше и выше, масштабироваться на федеральный уровень, - сообщила Директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. - Всех лауреатов 2022 года мы отправляем во всероссийские и международные творческие лагеря, обучаем их и делаем всё возможное, чтобы максимально развить их на творческом пути».

Проект реализуется при финансовой поддержке гранта Президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Если вы пропустили прямой эфир - концерт покажут в записи на канале ОТВ 29 апреля в 19.30.

Напомним, что наше агентство Урал-пресс-информ являлось информационным партнером события.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

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28.04.2022 11:57

В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

28.04.2022 11:45

В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

28.04.2022 11:37

Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

28.04.2022 11:00

На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»

28.04.2022 10:34

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

28.04.2022 10:25

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

28.04.2022 10:25

В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов

28.04.2022 10:09

Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

28.04.2022 09:09

ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

27.04.2022 19:57

билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

27.04.2022 18:47

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты

27.04.2022 18:09

Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

27.04.2022 18:02

Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей

27.04.2022 17:50

Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США

27.04.2022 17:42

Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным

27.04.2022 17:22

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

27.04.2022 17:09

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов

27.04.2022 17:02

В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком

27.04.2022 16:57

В четверг в Челябинской области – дожди, грозы, град

27.04.2022 16:54

Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефть на 128 миллионов рублей

27.04.2022 16:40

Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе

27.04.2022 16:38

«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей

27.04.2022 16:31

Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей

27.04.2022 16:15

Одним из ведущих Премии «Андрюша-2022» станет девятилетний Мирон Довгань из Челябинска

27.04.2022 15:46

Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО

27.04.2022 15:44

10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях

27.04.2022 15:18

В Челябинской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду

27.04.2022 15:07

Большая уборка: в ГРЦ Макеева стартовала декада чистоты

27.04.2022 14:43

На улице Свободы в Челябинске появится бульвар

27.04.2022 14:25

Освящены саженцы дубов, которые украсят территорию нового кафедрального обора в Челябинске

27.04.2022 14:07

ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам

27.04.2022 13:35

Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ

27.04.2022 13:31

В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов

27.04.2022 13:28

К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка

27.04.2022 13:25

Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома

27.04.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое

27.04.2022 13:05

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект

27.04.2022 12:50

В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект

27.04.2022 12:27

Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки

27.04.2022 12:23

Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области

27.04.2022 11:29

«Газпром» сообщил о приостановке поставок газа «Булгаргазу» и польской PGNiG

27.04.2022 11:28

Челябинских любителей баскетбола приглашают сыграть в формате 3х3

27.04.2022 11:18

Вслед за Польшей без российского газа может остаться и Болгария

27.04.2022 11:03

Челябинские военные проведут репетицию торжественного построения

27.04.2022 10:57

Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

27.04.2022 10:53

Более десяти миллионов просмотров: ММК покоряет TikTok

27.04.2022 10:31

Южноуральские полицейские вручили необходимые для пребывания документы беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

27.04.2022 10:28

Тепло сохранится на Южном Урале два дня, с пятницы прогнозируют похолодание

27.04.2022 10:00

Цифровое партнерство: «Ростелеком» фиксирует выгодные условия для малого бизнеса на два года

27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы