В челябинской Публичке настанут Дни фантастики

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) с 23 по 30 марта пройдут традиционный фантастический фестиваль. Читателей и гостей библиотеки ждёт развлекательно-космическая битва, презентация новой фантастической повести, квиз, футурологический конгресс и многое другое.

Открывает Дни фантастики развлекательная битва «Моя игра». 23 марта в 18:00 В Выставочном зале Публички участников будет ждать множество игр: угадай фильм и возраст клипа, расставь факты по порядку, а ещё можно будет сыграть в «Составь слова» и «Крокодила».

Как уточнили в пресс-службе ЧОУНБ, для участия требуется запись в группе игры «ВКонтакте» или по номеру телефона +7 906-863-53-85.

В субботу, 25 марта, пройдёт целых три действительно фантастических мероприятия:

В 11:00 в зале периодики (3-й этаж) руководитель «Литературной мастерской» Алексей Панин расскажет о «Библиотеке Борхеса», а именно о рассказе «Вавилонская библиотека».

После этого состоится презентация новой повести Вадима Невзорова «Бефстроганов на Луне». Автор пишет о книге так: «Это фантастика, граничащая с фэнтези, очередная попытка заглянуть в будущее, где люди не хотят бороться с проблемами настоящего времени и начинают строить новый мир, похожий на сказочный, фэнтэзийный».

В 13:00 в зале литературы по искусству (второй этаж) состоится заседание английского клуба Let’s talk. На встрече можно будет поговориь на английском языке о том, как развивался жанр научной фантастики в литературе и кино, пофантазировать, каким он может стать в будущем, а также посмотреть отрывки из фильмов (от «Назад в будущее» до «Мстителей») и познакомиться с книжной выставкой Today’s science fiction is tomorrow’s science fact, где собраны лучшие образцы изданий от «Франкенштейна» до «Автостопом по галактике».

В 15:00 в Выставочном зале (3-й этаж) пройдёт футурологический конгресс, на котором писатели-фантасты, люди науки и просто все желающие смогут обсудить стратегии развития человечества и гуманность существующих в художественной литературе и кинематографе форм будущего. Обещаем, что это будет интереснейшая дискуссия с нетривиальными выводами!

В воскресенье, 26 марта в 14:00 в Выставочном зале (3-й этаж) пройдет заседание консультационно-дискуссионного клуба «Поле нечитаное», где обсудят роман Дмитрия Захарова «Комитет охраны мостов». То, что книга была издана в 2022 году и её жанр – социальная фантастика, подсказывает, что произведение должно быть довольно злободневным. Но где в нем вымысел, а где реальность – определить действительно трудно.

А завершатся Дни фантастики 30 марта квизом «Вселенная Дюны», который начнётся в Выставочном зале в 17:30. Там вы сможете проверить ваши знания о фильме Дэни Вильнева и серии книг Фрэнка Герберта. А ещё узнаете, что такое «вода жизни», откуда она берётся и как можно выжить на пустынной планете.

На квиз «Вселенная Дюны» требуется запись через сообщения группы Центра межкультурных коммуникаций «ВКонтакте».