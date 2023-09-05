В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал. Теперь молодежь может заниматься спортом в самых комфортных условиях.

Зал для проведения тренировок обзавелся новым современным покрытием, качественным освещением и хорошей вентиляцией.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по поручению главы Челябинска Натальи Котовой в 2023 году для спортшколы приобрели многофункциональный комплекс для подготовки спортсменов к лыжным гонкам, барьеры для легкоатлетов и татами для воспитанников отделения каратэ.

Работа по обеспечению юных спортсменов современным спортивным инвентарном продолжится: в ближайшее время у школы появится новое оборудование для отделения спортивного ориентирования и скалолазания.

Как отмечают в городской администрации, ребята уже приступили к тренировкам в обновленном зале.