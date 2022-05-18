18.05.2022
Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло
18.05.2022
Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»
18.05.2022
Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском
18.05.2022
В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»
18.05.2022
В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль
18.05.2022
На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки
В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль
13.09.2017
Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки челябинских магазинов
06.02.2017
В Челябинской области уничтожили 20 тонн польских яблок
11.01.2017
Челябинский Россельхознадзор подвел итоги работы за год
12.02.2016
Подкарантинные фрукты и овощи из Казахстана покинули Челябинскую область
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022