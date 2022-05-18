В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию 18-ти тонн свежих томатов, которые прибыли в регион из Узбекистана 17-го мая.

Специалисты надзорного ведомства обнаружили в помидорах южноамериканскую томатную моль – карантинного вредителя, который на территории Южного Урала не обитает.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, наличие и жизнеспособность карантинного вредителя подтверждено заключением фитосанитарной экспертизы.

Собственнику продукции выдано предписание. Партию томатов управление Россельхознадзора разрешит выпустить в реализацию после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований

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Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных пасленовых культур закрытого и открытого грунта. Является объектом карантина во многих странах, потому включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

В результате деятельности гусениц листья томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань. Растение может быть полностью уничтожено вредителем, что приведет к полной потере урожая.

Растения могут быть повреждены в любой фазе роста, начиная от рассады и до конца вегетации. Для насекомого главное - наличие зеленой листовой массы. Причем, вредитель может пережить зимний период в любой стадии своего развития: яйца, куколки, имаго.