В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
18.05.2022

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о передаче проекта расширения улицы Худякова на государственную эксперт
18.05.2022

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фон
18.05.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил сегодня, 17 мая, ход строительства двух дет
17.05.2022

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый
17.05.2022

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки
Управление Россельхознадзора по Челябинской области
Общество
18.05.2022 10:04
Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли реализацию 18-ти тонн свежих томатов, которые прибыли в регион из Узбекистана 17-го мая.

Специалисты надзорного ведомства обнаружили в помидорах южноамериканскую томатную моль – карантинного вредителя, который на территории Южного Урала не обитает.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, наличие и жизнеспособность карантинного вредителя подтверждено заключением фитосанитарной экспертизы.

Собственнику продукции выдано предписание. Партию томатов управление Россельхознадзора разрешит выпустить в реализацию после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований

СПРАВКА

Южноамериканская томатная моль - опасный вредитель овощных пасленовых культур закрытого и открытого грунта. Является объектом карантина во многих странах, потому включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

В результате деятельности гусениц листья томатов становятся похожими на полупрозрачную марлевую ткань. Растение может быть полностью уничтожено вредителем, что приведет к полной потере урожая.

Растения могут быть повреждены в любой фазе роста, начиная от рассады и до конца вегетации. Для насекомого главное - наличие зеленой листовой массы. Причем, вредитель может пережить зимний период в любой стадии своего развития: яйца, куколки, имаго.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области
Новости по тегу: Управление Россельхознадзора по Челябинской области
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13.09.2017

Контрафактные молоко и колбаса не попали на прилавки челябинских магазинов
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06.02.2017

В Челябинской области уничтожили 20 тонн польских яблок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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11.01.2017

Челябинский Россельхознадзор подвел итоги работы за год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.02.2016

Подкарантинные фрукты и овощи из Казахстана покинули Челябинскую область
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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На повестке дня для нашей страны остро стоит вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но, к
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
Общество

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
18.05.2022

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о передаче проекта расширения улицы Худякова на государственную эксперт
18.05.2022

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фон
18.05.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил сегодня, 17 мая, ход строительства двух дет
17.05.2022

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый
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В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

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Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

18.05.2022 11:06

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

18.05.2022 11:03

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

18.05.2022 10:29

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

18.05.2022 10:20

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

18.05.2022 10:04

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

18.05.2022 09:56

На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

18.05.2022 09:40

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра

17.05.2022 22:49

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта

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Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав