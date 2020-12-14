В Челябинской области за двое суток умерло 27 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

В Челябинскую область поступила вторая крупная партия вакцины от ковида

В Челябинскую область поступила вторая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на Областной аптечный склад доставили 1700 доз препарата, соблюдая все необходимые правила перевозки.

Со вторника, 15 декабря, вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины в регион в рамках второго этапа вакцинирования в регионе. Первая крупная партия вакцины от коронавируса - 1000 единиц - была доставлена на прошлой неделе.

Вакцина из первой крупной партии была направлена в девять поликлиник четырех крупнейших муниципалитетов региона - Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс.

Всего в регионе определено 69 медицинских организаций для проведения вакцинации от ковида. Вакцина из новой партии будет отправлена в оставшиеся поликлиники.

Уже сформированы списки тех, кто будет проходить вакцинацию. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение. Все перед прививкой сдадут бесплатно тест на антитела (если антитела обнаружится, то прививка не ставится и приглашается другой человек из списка). Кроме того, все вакцинируемых осматривает терапевт перед прививкой.

В первую очередь прививки от коронавируса получают медицинские и социальные работники, волонтеры, сотрудники полиции, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности заражения.

До конца года ожидается еще 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак». Третий этап вакцинации от ковида планируется в первом квартале 2021 года.

Напомним, первая пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - 42 дозы - поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ. Вакцина была направлена в Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).