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Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса

В Челябинскую области поступила тысяча доз вакцины коронавируса, разработанной совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

Это «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ.

Выпустить вакцину в ближайшее время обещает и научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В настоящее время первую партию вакцины разместили на областном аптечном складе, где она будет находиться с соблюдением всех обязательных условий хранения (при температуре от минус 18-ти градусов, в защищенном от света месте).

После оформления документов в понедельник, седьмого декабря, вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям региона.

В первую очередь прививки от коронавируса получат медицинские и социальные работники, волонтеры, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности.

Во втором этапе (это первый квартал нового года, когда в России обещают выпуск шести с половиной миллионов доз вакцины) в числе первых будут вакцинированы полицейские и представители других групп риска.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова отметила, что вакцинация - дело исключительно добровольное. Тем временем, желающих поставить прививки предостаточно.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, тысячи доз всем заявившимся, конечно, не хватит.

В ближайшее время в Челябинскую область поступит еще две тысячи доз вакцины от ковида, действие которой Ирина Гехт испытала на себе. Она поставила прививку уже почти полгода назад.