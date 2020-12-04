Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса

В Челябинскую области поступила тысяча доз вакцины коронавируса, разработанной совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.
Это «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ.
Выпустить вакцину в ближайшее время обещает и научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В настоящее время первую партию вакцины разместили на областном аптечном складе, где она будет находиться с соблюдением всех обязательных условий хранения (при температуре от минус 18-ти градусов, в защищенном от света месте).
После оформления документов в понедельник, седьмого декабря, вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям региона.
В первую очередь прививки от коронавируса получат медицинские и социальные работники, волонтеры, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности.
Во втором этапе (это первый квартал нового года, когда в России обещают выпуск шести с половиной миллионов доз вакцины) в числе первых будут вакцинированы полицейские и представители других групп риска.
Первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова отметила, что вакцинация - дело исключительно добровольное. Тем временем, желающих поставить прививки предостаточно.
По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, тысячи доз всем заявившимся, конечно, не хватит.
В ближайшее время в Челябинскую область поступит еще две тысячи доз вакцины от ковида, действие которой Ирина Гехт испытала на себе. Она поставила прививку уже почти полгода назад.
«У меня достаточно высокие антитела, что говорит об эффективности этой вакцины», - отметила первый вице-губернатор Челябинской области.