В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава региона, на Областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 68 тысяч 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник»).

«В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент в регион поступило 704 тысячи 388 доз вакцины от ковида, из них 715 тысяч 230 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона», более семи тысяч доз – «Кови-Вак» и 36 тысяч 108 доз «Спутник Лайт».

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, шестого августа, в ходе визита в регион президента Владимира Путина отметил, что в регионе прогнозируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшие несколько недель.

Первым компонентом с учётом всех ведомств на сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек, или 44,2% процента подлежащих вакцинации. «У нас высокий процент использования вакцин – мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвёртом месте в стране по использованию вакцин», - доложил президенту губернатор.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. К этому моменту необходимо привить один миллион 618 тысяч 595 жителей.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».