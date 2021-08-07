Текслер: Ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости ковидом

Власти Челябинской области прогнозируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе в ближайшие несколько недель.

Об этом губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину в ходе состоявшейся в пятницу, шестого августа, рабочей встречи.

«В настоящий момент у нас ситуация стабилизируется, мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний. Мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости», - отчитался Текслер.

Согласно официальным данным минздрава, в области уже почти два месяца регистрируется рост суточного числа регистрируемых заболевших ковидом. По состоянию на восьмое июня было подтверждено 84 случая, на шестое августа в четыре раза больше – 355. С начала пандемии заболело более 77 тысяч жителей. На сегодня на госпитальных базах и на дому лечатся пять тысяч 907 человек.

По словам губернатора в регионе сохраняется высокий уровень тестирования. С начала пандемии проведено более 2,9 миллиона исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19, за прошедшие сутки – 13 тысяч 540 тестов.

«Так что сегодня основная задача у нас – это вакцинация», - отметил Алексей Текслер.

Первым компонентом с учётом всех ведомств на сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек, или 44,2% процента подлежащих вакцинации. «У нас высокий процент использования вакцин – мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвёртом месте в стране по использованию вакцин», - доложил президенту губернатор. Для формирования массового иммунитета необходимо привить порядка 1,6 миллиона южноуральцев.