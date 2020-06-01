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В Челябинскую область вернулись из США 23 южноуральца

Общество
Сегодня, 14:33
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинскую область вернулись из США 23 туриста. Специальный борт доставил их в аэропорт Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, самолет с туристами прилетел из США в аэропорт Кольцово Екатеринбурга 31 мая. В числе прибывших 23 жителя Челябинской области.

У всех туристов измерили температуру, взяли анализ на коронавирусную инфекцию.

Затем южноуральцы были доставлены в обсерватор в областной центр реабилитации «Смолино». Им предстоит провести на 14-дней на карантине под наблюдением медицинских работников.

На сегодня в Челябинской области действует три карантинных центра: в центре реабилитации на Смолино, профилактории «Изумруд» и санатории «Карагайский бор».

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по состоянию на утро первого июня в обсерваторах находятся 123 человека. В том числе в санатории-профилактории «Изумруд» – 37 человек, в ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации» на Смолино – 57 человек, в ООО «Санаторий «Карагайский бор» - 29 человек.

Напомним, с 31 мая по распоряжению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, пребывающих в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Для туристов, возвращающихся на Южный Урал из-за границы, двухнедельный карантин в обсерваторе остается обязательным. Но, как и прежде, у прилетающих из двух столиц берут мазок на коронавирусную инфекцию.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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