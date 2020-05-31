В Челябинской области отменили карантин для пребывающих из Москвы, Московской области и Питера

С воскресенья, 31 мая, гражданам, прибывшим в Челябинскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно проходить обязательный 14-дневный карантин.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах, - пояснили в пресс-службе губернатора. - Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения covid-19».

По состоянию на 31 мая в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии умер 41 пациент с коронавирусной инфекцией, у 18 причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных – сопутствующие заболевания.