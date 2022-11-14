В декабре по улицам Челябинска вновь начнут курсировать автобусы-гармошки

С первого декабря три автобуса особо большого класса вновь начнут курсировать по улицам Челябинска. Они будут выходить на линию в пиковые часы и только по рабочим дням, сообщает Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Три автобуса-гармошки предоставил Челябинску на безвозмездной основе ГУП «Мосгортранс». Транспортные средства прошли технический осмотр и забрендированы в едином Челябинском стиле.

Большие автобусы выйдут на самый загруженный в областном центре маршрут - № 64 «Автобусный парк - Железнодорожный вокзал». Ежедневно им пользуются в среднем 21 тысяча пассажиров.

С первого апреля 2023 года планируется усилить маршрут № 64 ещё тремя автобусами ОБК и маршрут № 4 - двумя автобусами ОБК.

Всего в Челябинскую область из Москвы было безвозмездно передано 60 автобусов, из них 10 особо большого класса предназначены для Челябинска, 10 большого класса - для Копейска, остальные переданы в города региона: Миасс, Троицк, Куса, Южноуральск. Сейчас они подходят подготовку к выпуску на линию - покраска, нанесение экипировки.

Кроме того, по распоряжению губернатора Алексея Текслера выделены средства для закупки двух новых низкопольных «гармошек», работающих на природном газе. Новая техника будет поставлена в Челябинске до конца первого квартала 2023 года.