В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

В День космонавтики сотрудники и ветераны УФСБ России по Челябинской области провели урок для воспитанников подшефной Есаульской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Шефы рассказали ребятам о величайшем достижении науки ХХ века – покорении космоса и истории создания космической отрасли в России.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, воспоминаниями о своей встрече с первым космонавтом мира в декабре 1964 года поделился ветеран управления Юрий Буланов. Он является живым свидетелем первых шагов отечественной космонавтики: он помнит запуск первого искусственного спутника Земли, запуск ракеты с собаками на космическую орбиту, и главное – полеты первых космонавтов, выход в открытый космос Леонова в 1965 году.

Юрий Буланов подарил подшефным фотографию, где он в составе комсомольской организации от Челябинской области находится с Юрием Гагариным.