В День Победы для челябинцев выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина

В День Победы для челябинцев выступят Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков и популярная отечественная исполнительница Полина Гагарина.

Концерт для жителей и гостей южноуральской столицы «Стихи и песни Победы» состоится девятого мая в 19 часов на площадке у Торгового центра на Каслинской, 64.

Праздничный день, когда вместе со всей Россией Челябинск будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, начнется в девять часов утра с возложения цветов и венков к Вечному огню.

В 11 часов на площади Революции состоится торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

В 13 часов в парках культуры и отдыха областного центра и в сквере Искусств пройдет акция «Георгиевская ленточка».

Закончится празднование Великой Победы фейерверком в 22 часа на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину).

В Челябинске отмечать День Победы продолжат 13, 14 и 20 мая – администрация города подготовила афишу праздничных мероприятий.