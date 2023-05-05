05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
04.05.2023
Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»
04.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое мая (18+)
04.05.2023
Прокуроры установят обстоятельства пожара на территории садового товарищества в Копейске
04.05.2023
Опережающее финансирование позволит раньше срока отремонтировать дорогу Троицк-Степное
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
В День Победы для челябинцев выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина
03.05.2023
Челябинских ветеранов поздравят с Днем Победы на дому
03.05.2023
По улицам Челябинска проедут танки
03.05.2023
В День Победы в скверах и парках Челябинска не будут проводить массовых мероприятий
02.05.2023
Второго мая Россия отмечает взятие Красной армией Берлина
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023