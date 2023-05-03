В День Победы в скверах и парках Челябинска не будут проводить массовых мероприятий

В 2023 году во всех скверах и парках Челябинскае девятого мая не будут проводить праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Соответствующее решение принято городской администрацией по рекомендации областного штаба.

«Принято решение не проводить мероприятия в парках и скверах города на основании рекомендаций оперативного штаба», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, ранее было принято решение отказаться в этом году от проведения традиционного очного шествия Бессмертного полка. Вместо него организаторы предлагают новые форматы для южноуральцев.

Южноуральц смогут увековечить участников Великой Отечественной войны несколькими способами: разместить фото героя на боковом стекле автомобиля, сменить в день праздника аватарку в соцсетях, загрузить информацию о подвигах на сайте Бессмертного полка. Можно также разместить фото своего героя на одежде. Например, заказать печать изображения на футболке, сообщили в мэрии.

Напомним, по рекомендации оперативного штаба в Челябинске отменяли первомайские митинги и шествия, а также салют.

Напомним, оперативный штаб создан после введения на территории региона режима «уровень базовой готовности» в связи с СВО. Штаб возглавляет губернатор Алексей Текслер, в его состав вошли представители Минобороны РФ, руководители региональных органов МВД и МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также представители органов публичной власти.