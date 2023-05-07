В День Победы внесут коррективы в движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске

В Челябинске и Магнитогорске в День Победы будет изменены маршруты общественного транспорта. После завершения праздничных мероприятий автобусы, троллейбусы и трамваи доставят южноуральцев до своей остановки.

В Челябинске девятого мая с шести утра до 13 часов дня (на время подготовки и проведения парада Победы) будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы;

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;

На проспекте Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники.

Свои маршруты изменят автобусы 2, 4, 14, 18, 64, 90с, 123, 483 и троллейбусы 16, 17, 19, трамваи 3, 5, 7, 16.

На время проведения праздничного концерта и фейерверка движение транспорта будет закрыто с 20 до 23 часов на следующих улицах:

- улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

- улица Кирова от Труда до проспекта Победы;

- улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

--Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

- улица Труда от Российской до Энгельса;

- улица Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;

- улица Каслинская - от улицы 8 Марта до проспекта Победы.

Автобусы, троллейбусы и трамваи изменят свои маршруты.

После праздничного фейерверка в День Победы в Челябинске можно воспользоваться автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 34, 45, 51, 64, 71, КМ, 483, а также троллейбусами и трамваями, которые продолжают работу после 22:30 и проходят вблизи мест, где челябинцы и гости города традиционно смотрят фейерверк.

Маршруты и остановки.

В Копейске с девяти часов 30 минут до 13 часов будет закрыто движение транспорта на проспекте Победы от улицы Гольца до улицы посёлок Советов.

Автобусы 4, 6, 26, 41, 123 изменят свои маршруты.