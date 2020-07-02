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В День участников боевых действий южноуральские воины подарили праздник детям-сиротам

Общество
Сегодня, 12:54
Автор: 
Владимир Филиппов

Южноуральские воины вчера, первого июля, отметили в Челябинске День участников боевых действий, который в России празднуют с 2009-го года. 

По традиции члены общественных организаций возложили цветы к памятнику "Доблестным сынам Отечества", почтили память погибших в ходе боевых действий минутой молчания.

Также на Аллее Славы в торжественной обстановке была вручена памятная медаль "За службу на Северном Кавказе" Иннокентию Тюкавкину.

После возложения представители Союза ветеранов Таджикистана "Единство", челябинского регионального отделения Российского военно-исторического общества, челябинского Союза ветеранов боевых действий, СВПО "Урал", Союза добровольцев Донбасса отправились в детский дом Копейска, для воспитанников которого настоящие мужчины организовали в этот день маленький праздник - с кукольным театром, викторинами и вручением подарков победителям.

Ребята с большим интересом познакомились с выставкой оружия которую привезли для них представители ВИК "Дивизион" (экспонаты были взяты из музея этого клуба).

Вместе с ветеранами в гостях у детей побывал и священнослужитель Александр Погудин - настоятель челябинского храма Всех Святых, возле которого в память о погибших в ходе боевых действий на Донбассе установлен памятник "Добровольцам - Участникам Русской Весны. Отец Александр сказал детишкам добрые напутственные слова и подарил иконы. 

Ветераны тоже приехали не с пустыми руками. Узнав, что воспитанники детского дома любят активный отдых на природе, южноуральские воины решили поддержать ребят в их увлечении. Военно-патриотическому клубу, действующему на базе детского дома, были презентованы палатки, спальные мешки, котел, лопатки и другой инвентарь, необходимый для туристических походов. 

Ветераны получили огромное удовольствие от общения с детьми и персоналом детского дома, договорившись проводить такие акции на постоянной основе. Таким образом, праздник в День участников боевых действий стал началом дружбы между ветеранами и детьми.

 

 

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Автор: 
Владимир Филиппов
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