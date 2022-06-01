В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

В Международный день защиты детей, первого июня, подростков и их родителей ждут в центрах занятости Челябинской области. Специалисты ответят на вопросы несовершеннолетних граждан и их законных представителей, а также подберут подходящие вакансии для трудоустройства.

Как сообщает главное управление по труду и занятости населения, в областных центрах занятости населения пройдут информационные встречи, «Горячие линии», «Круглые столы». Дети, их родители, воспитатели, учителя смогут получить консультации специалистов в сфере труда и занятости.

Ребятам расскажут, в каком возрасте можно начинать трудовую деятельность, могут ли школьники работать в свободное от учебы время. «Школьники узнают, в каких организациях родного города можно заработать свои первые деньги и на какие профессии трудоустроиться», – прокомментировали в Главном управлении по труду и занятости населения.

Выпускники школ смогут узнать о востребованных на рынке труда профессиях, пройти профориентационное тестирование и определиться с выбором будущей сферы деятельности.

Ребята, которым исполнилось 16 лет, могут встать на учет в центр занятости населения. Таким подросткам специалисты объяснят, как подать заявление по поиску подходящей работы через портал «Работа России».

Информацию о мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, можно посмотреть на официальных сайтах областных центров занятости населения.