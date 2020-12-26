В детсадах Челябинской области 31 декабря будут работать дежурные группы

В четверг, 31 декабря, который объявлен в Челябинской области выходным, в детских садах будут работать дежурные группы.
Соответствующее решение было принято на областном оперативном штабе по предупреждению распространения острых респираторно-вирусных инфекций. Заседание штаба провела первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил четверг, 31 декабря 2020 года, выходным днем для госслужащих и работников региональных учреждений. Соответствующие решения рекомендовано принять в муниципалитетах и на предприятиях и организациях иных форм собственности.
Для части южноуральцев 31 декабря будет рабочим днем. Органам местного самоуправления поручено при необходимости организовать 31 декабря работу дежурных групп в детских садах для детей, чьи родители в этот день будут трудиться.