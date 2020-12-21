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В детский дом Челябинской области завезли маски

Волонтеры передали в Травниковский центр помощи детям несколько коробок с масками и дезинфицирующими средствами. Активисты Общероссийского народного фонда оказали помощь в рамках акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фонда ОНФ в Челябинской области.

«Травниковский центр – уникальное учреждение, в котором созданы условия, максимально приближенные к домашним, чтобы детям было комфортно и интересно, а также предоставлена возможность развиваться, проявить свои способности и таланты. Мы понимаем, как сложно небольшим поселковым детским домам обеспечить сиротам все необходимые возможности для личного развития, ценим труд воспитателей и стараемся регулярно оказывать им посильную помощь», – рассказал участник акции #МыВместе, активист ОНФ в Челябинской области, руководитель благотворительного фонда «Эстафета доброты» Андрей Горланцев.

Кроме того, ранее активисты ОНФ озаботились покупкой новой кухонной техники для воспитанниц Травниковского центра. Устаревшее оборудование сломалось, и девочки лишились уроков по основам кулинарии.

«Производственное обучение, необходимое для социальной адаптации, стало невозможным. В учреждение привезли новую электрическую плиту и посудомоечную машину», - озвучили в пресс-службе ОНФ.