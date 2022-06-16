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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В семи городах Челябинской области в предстоящие двое суток установятся неблагоприятные метеороло
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В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 15 июня 2022 года, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос)
15.06.2022

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 июня, в Тракторозаводском суде Челябинска была избрана мера пресечения в отношении ге
15.06.2022

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15.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

Жители села Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) смогут вызвать врача на дом для своего ребенка через чат-бот - «умные помощники» помогут быстрее оформить заявку и моментально направят ее врачу, что сокращает время ожидания медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба минздрава, сервис задает необходимые вопросы, с помощью ответов на которые формирует заявку на вызов врача, и направляет необходимому медицинскому специалисту больницы. Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. Вызов врача можно оформить как с персонального компьютера, так и со смартфона.

«Первичная медицинская помощь – то направление, в котором мы можем и должны внедрять цифровые технологии. Они позволяют быстро, точно и комфортно взаимодействовать, в данном случае, с родителями маленьких пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому. Для работы чат-бота выбраны доступные площадки, поэтому нет сомнений, что такой формат отправки заявки будет пользоваться популярностью», – прокомментировал главный врач Районной больницы с. Долгодеревенское Дмитрий Киреев.

Воспользоваться «умным помощником» в социальной сети ВКонтакте можно даже при нулевом балансе сотовой связи, поскольку эта соцсеть включена в Перечень социально значимых ресурсов.

В дальнейшем сервис будет дополняться новыми функциями, чтобы процесс взаимодействия пациентов с медицинским учреждением был максимально удобным и комфортным. Чат-бот создан в сотрудничестве с разработчиком Сергеем Якуниным, специализирующемся на подобных цифровых проектах.

Министерство здравоохранения Челябинской области
Чат-бот
Долгодеревенское
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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15.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Сегодня, 15 июня, в Тракторозаводском суде Челябинска была избрана мера пресечения в отношении ге
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15.06.2022 23:35

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15.06.2022 23:00

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15.06.2022 19:48

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Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы

14.06.2022 11:44

Пять районов Челябинска две недели проведут без горячей воды

14.06.2022 11:36

В Челябинской области случился сход локомотива, проводится проверка

14.06.2022 11:33

В Коркино мошенники клонируют приложения

14.06.2022 11:29

В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола

14.06.2022 11:21

Жителя Карабаша оштрафовали за оскорбление диспетчера службы спасения

14.06.2022 11:19

Назначен новый замначальника ГЖИ Челябинской области

14.06.2022 11:06

В локомотивном цехе ММК появился цифровой начальник смены

14.06.2022 10:55

Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области

14.06.2022 10:42

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области

14.06.2022 10:37

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

14.06.2022 09:50

В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой

14.06.2022 09:45

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти

13.06.2022 22:44

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

13.06.2022 22:11

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы

13.06.2022 22:10

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

13.06.2022 22:04

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня