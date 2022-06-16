В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

Жители села Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) смогут вызвать врача на дом для своего ребенка через чат-бот - «умные помощники» помогут быстрее оформить заявку и моментально направят ее врачу, что сокращает время ожидания медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба минздрава, сервис задает необходимые вопросы, с помощью ответов на которые формирует заявку на вызов врача, и направляет необходимому медицинскому специалисту больницы. Чат-бот доступен в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. Вызов врача можно оформить как с персонального компьютера, так и со смартфона.

«Первичная медицинская помощь – то направление, в котором мы можем и должны внедрять цифровые технологии. Они позволяют быстро, точно и комфортно взаимодействовать, в данном случае, с родителями маленьких пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому. Для работы чат-бота выбраны доступные площадки, поэтому нет сомнений, что такой формат отправки заявки будет пользоваться популярностью», – прокомментировал главный врач Районной больницы с. Долгодеревенское Дмитрий Киреев.

Воспользоваться «умным помощником» в социальной сети ВКонтакте можно даже при нулевом балансе сотовой связи, поскольку эта соцсеть включена в Перечень социально значимых ресурсов.

В дальнейшем сервис будет дополняться новыми функциями, чтобы процесс взаимодействия пациентов с медицинским учреждением был максимально удобным и комфортным. Чат-бот создан в сотрудничестве с разработчиком Сергеем Якуниным, специализирующемся на подобных цифровых проектах.