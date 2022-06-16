16.06.2022
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
15.06.2022
Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью
15.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
15.06.2022
Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию
15.06.2022
Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад
15.06.2022
В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев
В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка
14.06.2022
Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области
31.05.2022
Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы
30.05.2022
Челябинская область готова к холере
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022