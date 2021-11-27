В дома коркинцев ненадолго вернулась вода

В дома жителей города Коркино (Челябинская область) ненадолго вернулась вода, которую отключили сегодня утром, 27-го ноября, в результате утечки на трубе диаметром 400 миллиметров в районе дома №3 по улице Смешанной. Об этом сообщил диспетчера ООО «Погрузочно-транспортное предприятие».

Жалобами на отсутствие воды коркинцы буквально завалили оперативного дежурного – первые звонки начали поступать около половины десятого утра. Люди были крайне раздосадованы – о планах на субботу (уборке, готовке, стирке) пришлось забыть, так как прогнозы оказались неутешительными: воды может не быть в муниципалитете еще пару дней (не считая сегодняшнего).

Вечером субботы жители Коркино воспряли духом – в их квартиры ненадолго вернулась вода: горожане сейчас спешно заполняют все имеющиеся дома емкости, моют накопившуюся грязную посуду. Увы, вода на небольшой промежуток времени подана лишь в дома, расположенные в районе РСУ, спорттоваров, вскрыши и церкви.

Как сообщает администрация города Коркино, под отключение попал район, ограниченный улицами Ленина, Автомобильный проезд, Орджоникидзе (89 многоквартирных, 845 частных дома, в которых проживает 17 тысяч 487 человек), 16 социально значимых объектов (шесть котельных, четыре школы, один техникум, четыре больницы, один детский дом).

На месте с самого утра работала аварийная бригада СП «Водоканал-Коркино» (шесть единиц техники). Была закрыта задвижка на водоводе, проложенном в сторону поселка Розы. Коркинское поселение было переведено на пониженное давление.

В 14 часов 50 минут удалось установить причину утечки – как оказалось, поврежден участок водовода (один метр). Принимаются меры по ее устранению. Точные сроки устранения аварии не установлены.

Городские власти организовали подвоз воды для населения. Днем воду можно было получить на улицах 1 Мая, Терешковой, Карла Маркса. С 16.40 до 19.10 подвоз воды был организован на проспекте Горняков, на улице Ленина, перекрестке Ленина и Мира, улице 30 лет ВЛКСМ – возле магазина «Магнит» (в разные временные промежутки – на каждой точке цистерны с водой стояли по полчаса).

По состоянию на 19 часов 40 минут ситуация в Коркино была следующей (данная информация опубликована на сайте городской администрации):

- Все необходимые запчасти есть, на подмогу местным специалистам приехала бригада из Челябинска, которая работает на месте утечки;

- Подвоз воды продолжился (в 19.40 получить ее можно было на улице Карла Маркса, возле магазина «Пятёрочка»)

Завтра, 28-го ноября, подвоз питьевой воды будут осуществлять две автоцистерны объемом пять кубометров.