В Еманжелинске и Усть-Катаве закрыты на карантин отделения горбольниц

Два отделения Еманжелинской городской больницы (Челябинская область) закрыты на карантин по коронавирусной инфекции Covid-19.

Напомним, первый случай коронавируса в Еманжелинске подтвержден 25 апреля. У 62-летней женщины ковидная пневмония. Источник заражения в настоящий момент выясняется

Как сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт женщина работает в гинекологическом отделении. После того, как она заболела, ее госпитализировали в терапевтическое отделение еманжелинской горбольницы с диагнозом пневмония. Затем у нее был подтвержден коронавирус. Женщину перевели в инфекционное отделение в больницу Челябинска.

Гинекологическое и терапевтическое отделение горбольницы Еманжелинска закрыли на карантин.

«На карантин закрыта не вся больница, а два отделения терапии и гинекологии», - уточнили в региональном минздраве.

Сразу после подтверждения диагноза был определён круг контактов заболевшей. Среди них пациенты и медработники. У всех взяты анализы.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, в помещениях, где выявлен заболевший коронавирусом, проводиться дезинфекция. Соответствующая работа была проведена и в двух отделениях еманжелинской горбольницы. Далее сотрудники надзорного ведомства должны будут определить их дальнейшую работу.

Эту информацию подтвердила уточнила, что контакты женщины отрабатываются, ситуация на контроле.

Мы приняли решение полностью закрыть терапевтическое и реанимационное отделения вместе со всеми пациентами и сотрудниками.

Закрыты на карантин терапевтическое и реанимационное отделения горбольницы в Усть-Катаве. На сегодня в городе диагноз коронавирус подтвержден у 85-летней и 59-летней жительниц города (у одной 23 апреля, у другой – на следующий день). Самая старшая проходила лечение в онкологическом отделении Златоуста (больница закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса), потом выписана на амбулаторное лечение. Исходя из ее самочувствия, ей было проведено КТ-обследование в Миассе. У 59-летней – ковидная пневмония.

Напомним, девятого апреля было закрыто на двухнедельный карантин одно из двух отделений пульмонологии в Челябинской областной больнице №3, где был выявлен больной коронавирусной инфекцией.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказывала, что власти начали обследовать всех больных с пневмонией на коронавирус с того дня, как только в регионе появились первые тест-системы. А с 14 апреля в регионе изменили маршрутизацию пациентов с пневмонией и рассматривают их как потенциально больных коронавирусной инфекцией, проводя все необходимые в этом случае обследования и по их результатам выбирая отделение – ковидное или пульмонологическое.