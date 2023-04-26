В Еткуле провели районный форум «Я - волонтёр»

В Еткульском районе (Челябинская область) прошло яркое мероприятие, которое собрало и объединило активную молодёжь – районный форум «Я – волонтер». Данное мероприятие направлено на системное развитие добровольчества в молодёжной среде и создание эффективного инструмента продвижения и популяризации лучших практик добровольчества в обществе.

Как пояснили организаторы, форум «Я – волонтёр» прошёл в селе Еткуль с целью поддержки и развития волонтерского движения. Его задача сегодня - сплотить молодежь, дать возможность общаться и совместно решать поставленные задачи, а также проявлять свою инициативу.

Форум собрал в зале районного Дома культуры представителей активной молодежи района и студентов Южно-Уральского колледжа бизнеса.

В торжественном открытии форума принял участие начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Владимир Агаян.

«Сейчас в Еткульском районе насчитывается более 400 волонтеров. Эти ребята всегда готовы прийти на помощь. Наша молодёжь помогает жителям района в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, проводит патриотические акции и субботники, участвует в культурной и спортивной жизни района, пропагандирует здоровый образ жизни, оказывает помощь пожилым людям», - рассказал Владимир Агаян.

Для участников была подготовлена насыщенная программа, ярким дополнением которой стали общий флешмоб и интерактивная игра «Молодежный квиз».

Все участники форума награждены памятными подарками и дипломами.

Форум прошел при поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и администрации Еткульского муниципального района.