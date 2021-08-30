В Еткульском районе прошла августовская конференция работников образования

В Еткульском районе Челябинской области вчера, 29-го августа, состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников, на которой подвели итоги прошлого учебного года и наметили планы на новый 2021-2022 год.

Ежегодно перед началом учебного года все педагоги Еткульского района встречаются на августовском совещании. Отличное настроение сопровождало учителей, педагогов дошкольного образования и педагогов дополнительного образования. Участников мероприятия приветствовали воспитанники МБОУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» села Коелга.

Официальная часть в форме пленарного заседания проходила в районном Доме культуры села Еткуль, где с приветственным словом выступил глава района Юрий Кузьменков.

В своем докладе он отметил, что система образования не живет сама по себе, она встроена в культурную, образовательную, экономическую жизнь района. Глава представил информацию об экономической жизни Еткульского района, о достижениях прошлых лет и планах на будущее, реализации приоритетных проектов в образовании и других сферах.

Юрий Кузьменков выразил надежду, что и дети, и педагоги хорошо отдохнули за время каникул и с новыми силами, с новыми идеями приступят к своей творческой деятельности.

Свою задачу глава района видит в создании комфортных условий для работы педагогических коллективов и учеников. Традиционно для отдыха детей в школах работали лагеря дневного пребывания, три смены отработал детский оздоровительный лагерь «Золотой колос». За летний период в образовательных и дошкольных организациях были проведены косметические ремонты, закуплена новая мебель, оргтехника.

В конце своего доклада Юрий Владимирович пожелал, чтобы этот год подарил радость творчества, способных, талантливых учеников, благодарных воспитанников, а также личного счастья, достойной жизни и исполнения всех надежд.

Начальник управления образования администрации Еткульского муниципального района Лариса Уварина выступила с докладом на тему «Эффективные механизмы и новые инструменты управления воспитанием социально-ответственной личности».

В своем докладе она подробно раскрыла темы воспитания, инклюзивного образования, логопедической деятельности в детских садах, систему дополнительного образования, а также цели и результаты федеральных, региональных проектов, реализуемых на территории Челябинской области и Еткульского района.

В преддверии нового учебного года Лариса Уварина пожелала всем педагогам профессионального развития, здоровья, благополучия, талантливых и успешных учеников.

В рамках конференции с докладом «Методическая система В.И. Жохова «Уник» выступила учитель начальных классов МБОУ «Еткульская СОШ» Елена Репп. О гражданско-патриотическом компоненте воспитания дошкольников, рассказала заведующая МКДОУ «Еткульский детский сад «Березка» Елена Мануйлова. Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГПУ «Российский детско-юношеский центр» Оксана Максимова выступила с докладом на тему «Воспитание и развитие личности - один из ключевых приоритетов государственной политики в области образования». Педагоги Таяндинской средней школы презентовали видеоролик с молодёжного форума «Живи, ярче!».

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После официальной части состоялась церемония награждения лидеров образования Еткульского района. За вклад в развитие системы образования в районе лучшие педагоги, воспитатели были награждены грамотами, благодарностями министерства образования и науки Челябинской области, Законодательного Собрания региона, почётной грамотой главы Еткульского муниципального района, грамотой управления образования администрации Еткульского муниципального района, регионального центра оценки качества и информатизации образования. Всего в этом году было отмечено и награждено сорок работников образовательных организаций.

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Аплодисментами и цветами приветствовали участники конференции ветеранов педагогического труда и молодых педагогов 2020-2021 годов.

Кульминацией мероприятия стало выступление образцово-хореографического объединения «Геликон» МБУ ДО «Еткульский РДДТ» с хореографическим спектаклем «Быть».