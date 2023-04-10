В этом году благоустройство в Челябинске стартовало гораздо раньше обычного

В этом году благоустройство общественных пространств и дворовых территорий в Челябинске стартовало гораздо раньше, чем в прошлом году, - спасибо теплой погоде.

Как отметил сегодня, десятого апреля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, соответственно, и завершиться благоустройство должно раньше обычного.

«Надеемся, закончить работы в июле-августе», - сказал чиновник.

При этом по программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчики начали благоустройство не везде. Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение Александру Астахову проследить, чтобы исполнители контрактов (все были заключены еще в прошлом году) ускорились и как можно быстрее вышли на объекты, вошедшие в федеральную программу создания комфортной городской среды этого года.

Астахов заверил, что ситуация на контроле. Те подрядчики, которые еще не начали работы, в настоящее время занимаются закупкой малых архитектурных форм. То есть без дела никто не сидит.

Напомним, в 2023 году преображение ждет часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в Калининском районе; прогулочную зону по четной стороне проспекта Победы - на участке от Солнечной до Молдавской в Курчатовском районе; парк «Плодушка» в Ленинском районе; территорию на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе; часть пешеходной зоны по улице Свободы (второй этап) от Плеханова до Орджоникидзе в Советском районе территорию по улице Южноуральской, 13 в Тракторозаводском районе; сквер на улице Смирных, 15-А, 13-А, 13-Б в Центральном районе.

Все семь общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году, выбрали сами жители, приняв участие в интернет-голосовании.